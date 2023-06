Vorsicht vor Schimmel: Gerolsteiner ruft Wasser zurück!

Der Mineralwasserhersteller Gerolsteiner ruft Wasser wegen Schimmelbildung zurück. Demnach sei in vereinzelten Flaschen Schimmel gefunden worden. Zwar hätten unabhängige Laboruntersuchungen ergeben, dass die Produkte gesundheitlich unbedenklich sind. Dennoch der Rückruf! Die Ursache für den Schimmel im Mineralwasser gab die Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG nicht an. Bei dem Rückruf handelt es sich um Gerolsteiner Naturell in der 0,75-Liter-Glasflasche.