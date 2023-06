Nach Kabinettssitzung in Kaufbeuren – Söder und Kabinettsmitglieder tragen sich in Goldenes Buch ein

Im Rahmen einer Kabinettsitzung der Bayerischen Staatsregierung mit Schwerpunktthema Klimaschutz im Grünen Zentrum Kaufbeuren hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder sich, sehr zur Freude von Oberbürgermeister Bosse, ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren eingetragen.

Zudem lud Oberbürgermeister Bosse alle weiteren Kabinettsmitglieder ein, sich auf dieser Seite zu verewigen. Das Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren wird im Jahr 2025 hundert Jahre alt und hat heute mit der Eintragung vieler Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung eine historisch besonders bedeutsame Seite erhalten.

Die Wahl Kaufbeurens als Veranstaltungsort für diese Kabinettsitzung verdeutlicht die zentrale Bedeutung des Klimaschutzes für die Bayerische Staatsregierung. Oberbürgermeister Bosse zeigt sich stolz, dass Kaufbeuren als Gastgeber für diese wichtige Diskussion ausgewählt wurde. „Es ist eine große Ehre, dass Ministerpräsident Dr. Markus Söder und sein Kabinett hier in Kaufbeuren zusammenkommen, um über den Klimaschutz zu beraten“, betonte Bosse. “ Für Kaufbeuren freut sich der Oberbürgermeister über die weitere Unterstützung der Staatsregierung für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Kaufbeuren, den Neubau eines staatlichen Behördenzentrums an der Bahnhofsstraße und neue Impulse für den Neubau der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern Fachbereich Finanzwesen sowie den Fliegerhorst Kaufbeuren.

Der Eintrag von Ministerpräsident Dr. Markus Söder ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren steht als symbolischer Akt auch stellvertretend für das Engagement und die Entschlossenheit der Bayerischen Staatsregierung, dem Klimawandel zu begegnen, eine nachhaltige Zukunft für Bayern und darüber hinaus zu schaffen und Kaufbeuren als „eine Perle im Allgäu“ weiter tatkräftig zu fördern.