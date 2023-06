Vielseitiges Programm zum 350. Todestags von Fürstabt Giel von Gielsberg rund um die Residenz Kempten

Die Bayerische Schlösserverwaltung erinnert anlässlich seines 350. Todestags an den bedeutenden Fürstabt Roman Giel von Gielsberg. Als Bauherr der Kemptener Residenz und der benachbarten Kirche St. Lorenz schuf er zwei wesentliche Gebäude der Stadt Kempten. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet die Bayerische Schlösserverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Kempten ein vielseitiges Jubiläumsprogramm.

Als Roman Giel von Gielsberg im Jahr 1639 mit gerade einmal 26 Jahren zum Abt des Fürststifts Kempten gewählt wurde, besaß sein Konvent keine Heimstatt. Sieben Jahre zuvor waren Kirche und Klostergebäude im Zuge des Dreißigjährigen Krieges zu einem „lauteren Steinhaufen“ niedergebrannt worden. Nach dem Friedensschluss von 1648 verfolgte Gielsberg zielstrebig Pläne für einen Wiederaufbau. Bereits 1651 legte der Fürstabt den Grundstein für die Residenz und im Jahr darauf auch für die Stiftskirche. Unter den Baumeistern Michael Beer aus dem Vorarlberg und auf ihn folgend Giovanni Serro aus Graubünden entstand in knapp zwei Jahrzehnten eine der ersten barocken Klosteranlagen nach dem Dreißigjährigen Krieg nördlich der Alpen. In ihren äußerlichen Grundzügen besteht sie bis heute und prägt das Stadtbild Kemptens.

Am 21. Juli 1673 verstarb Gielsberg während eines Aufenthalts in Rom, wo er auch begraben liegt. Rund 60 Jahre nach seinem Tod ließ sich sein Nachfolger Anselm Reichlin von Meldegg eine Raumfolge in der Residenz Kempten als Fürstenwohnung einrichten. Diese Prunkräume werden heute von der Bayerischen Schlösserverwaltung museal betreut und vom Heimatverein Kempten in fachkundigen Führungen präsentiert.

Anlässlich dieser bereits seit 30 Jahren bestehenden Partnerschaft und zum Gedenken an Roman Giel von Gielsbergs Tod vor 350 Jahren bietet der Heimatverein Kempten im Juli 2023 ein vielseitiges Jubiläumsprogramm an:

Am Freitag, 14. Juli 2023, um 20.00 Uhr hält Herr Dr. Gerhard Immler von den Staatlichen Archiven Bayerns einen Vortrag im Fürstensaal der Residenz zum Thema:

Fürstabt Roman Giel von Gielsberg – streitbarer Bauherr, Klosterreformer und Landesherr

Für den kostenfreien Vortrag ist keine Anmeldung erforderlich; Zugang ist über den Residenzeingang am Hildegardplatz möglich.

Außerdem wird an allen Sonntagen im Juli 2023 (mit Ausnahme des 16. Juli) um 17.00 Uhr eine Sonderführung angeboten, die den Besuch der Prunkräume und der Lorenzkirche miteinander kombiniert.

An allen Samstagen im Juli 2023 findet um 10.00 Uhr eine Sonderführung durch die Prunkräume für Kinder statt.

Für die Teilnahme an den Sonderführungen ist der ermäßigte Eintritt in die Residenz zu entrichten. Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Treffpunkt für die Sonderführungen ist der Residenzeingang am Hildegardplatz. Die Teilnehmerzahl der Sonderführungen ist begrenzt. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Heimatverein Kempten unter residenz@heimatverein-kempten.de oder Telefon 0151-21325764.