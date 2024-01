Wie ein positives Arbeitsumfeld die Motivation der Mitarbeiter steigert

Die Arbeit in einer Firma ist von ihren Mitarbeitern abhängig. Egal, wie groß oder klein das Unternehmen auch sein mag, alle müssen an einem Strang ziehen, um später auch am gewünschten Ziel anzukommen. Doch das Wort “Arbeit” löst bei vielen vermutlich keine so hohe Motivation aus, was lässt sich also dagegen unternehmen? Die Arbeitsumgebung ist ein Pfeiler, der bei diesem Thema oft unterschätzt wird. Dabei hat die Umgebung und Atmosphäre eine immens große Auswirkung auf die Mitarbeiter und sorgt dafür, dass effizienter, schneller und vor allem mit mehr Spaß gearbeitet wird.

Warum ist Motivation so wichtig?

Motivation ist das, was Menschen antreibt. Daher ist es wichtig, die eigenen Mitarbeiter so gut es geht zu motivieren, damit sie auch ihre Arbeit entsprechend verrichten. Diese Motivation ist von vielen Faktoren abhängig. Während einige sich primär auf die Persönlichkeiten der verschiedenen Menschen beziehen, lassen sich einige Taktiken auch auf die allgemeine Arbeitsumgebung anwenden.

Doch warum sind motivierte Arbeiter erwünscht? Die Vorteile sind vor allem eine höhere Produktivität und ein allgemein lockeres Arbeitsumfeld. Auf Plattformen wie GoWork.de können Mitarbeiter und Kunden ein Unternehmen bewerten, und diese Bewertungen sind ein wichtiger Indikator für neue Kunden oder Rekruten, ob sie einem Unternehmen trauen oder nicht. Daher ist es wichtig, als Firmen den eigenen Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten und deren Wünsche zu erfüllen. So garantieren Sie gute Bewertungen auf solchen Plattformen.

1. Angenehmen Arbeitsraum schaffen



Büroräume wirken oftmals abschreckend und entziehen vielen Mitarbeitern die Motivation, um zu arbeiten. Graue Wände, Regale mit unzähligen Ordnern und eine allgemein unpersönliche Umgebung sorgen dafür, dass sich viele eingeschränkt und erdrückt fühlen. Doch Büros lassen sich schon mit vielen einfachen Kniffen auflockern, was nachweislich für eine höhere Arbeitsmotivation sorgt.

Tipps zur Auflockerung:



– Pflanzen: Pflanzen sind eine der einfachsten Methoden, um eine Arbeitsumgebung aufzulockern und mit etwas mehr Grün zu versorgen. Noch dazu liefern sie Sauerstoff und motivieren so auf natürliche Art und Weise.

– Farben: Neben dem Grün der Pflanzen ist es auch zu empfehlen, Büroräume farbig zu gestalten. Anstatt nur Grau und Weiß lockern bunte Wände die Atmosphäre extrem auf und sorgen für eine entspannte Arbeitsumgebung.



– Offene Büroräume: Es arbeitet sich besser, wenn man mit den anderen Mitarbeitern aktiv ins Gespräch kommt. Offene Büroräume sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl und einen regen Austausch.



– Licht: Natürliches, aber auch künstliches Licht sind eine wirkliche Geheimwaffe, um das eigene Gemüt aufzuhellen. Vor allem in den Wintermonaten ist ausreichend Vitamin C nötig, damit Menschen motiviert bleiben.



2. Ziele kommunizieren und aufteilen

Als Firma sollten Sie immer auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, und dieses muss auch von allen anderen Mitarbeitern abgesegnet werden. Nur so kann das Ziel auch später erreicht werden. Wichtig ist, dass das Ziel (oder die Ziele) in verschiedene kleinere Schritte unterteilt werden und es so immer wieder zu kurzfristigen Erfolgen kommt. Diese steigern die Motivation und zeigen den deutlichen Fortschritt, anstatt sich nur auf ein Hauptziel zu fokussieren.

Es ist wichtig, dass sich jeder im Team seiner eigenen Rolle bewusst ist und diese auch ordnungsgemäß erfüllt. Zudem sollten sich Mitarbeiter dem Sinn und Zweck ihrer Arbeit bewusst sein, das heißt auch, dass Ziele und Vorhaben mit allen diskutiert und abgesprochen werden. Es arbeitet sich immer leichter, wenn man etwas Greifbares vor Augen hat.



3. Offene Kommunikation



Einhergehend mit den Zielen ist die Kommunikation aller im Team unverzichtbar. Motivation entsteht oftmals aus der Gruppe heraus (extrinsisch) und beeinflusst damit die allgemeine Stimmung aller. Egal, auf welcher Ebene der Firma gearbeitet wird, sich untereinander auszutauschen ist der wohl wichtigste Pfeiler innerhalb einer Firmenstruktur. Diese Kommunikation sollte sowohl von oben nach unten als auch umgekehrt stattfinden. Daher werden flache Hierarchien immer beliebter, da hier die Mitarbeiter auf Augenhöhe miteinander sprechen können und keiner bevorteilt wird.

4. Die Wichtigkeit von Lob

Der Effekt von Lob und positiver Bestärkung wird gerne einmal vergessen, doch es macht einen großen Unterschied, ob die Arbeit einfach so hingenommen wird oder ob Erfolge aktiv besprochen werden. Firmen sollten anfangen, Meilensteine der Gruppe zu feiern und somit die Aussicht auf weitere Ziele zu vereinfachen. Wenn alle an einem Strang ziehen, arbeitet es sich direkt viel einfacher.

Das Lob einzelner Mitarbeiter ist aber ebenso wichtig, vor allem, wenn jemand auf der Strecke bleibt und sich womöglich nicht aktiv in die Gruppe integrieren kann. Konstruktives Feedback darf dabei nicht untergehen, aber nette Worte können einen großen Unterschied machen.

5. Flexibel bleiben

Viele Firmen werden immer flexibler, nicht zuletzt durch den Einfluss der Pandemie. Anpassbare Arbeitszeiten, Homeoffice oder eine 4-Tage-Woche sind ein Schritt in die richtige Richtung und helfen dabei, die eigenen Mitarbeiter zu motivieren und die Arbeit an ihr Leben anzupassen. Neueste Statistiken belegen, dass bei einer reduzierten Arbeitszeit die gleiche oder sogar mehr Arbeit verrichtet werden kann, wenn die Rahmenbedingungen ideal sind. Das zeigt eindeutig, dass das Arbeitsumfeld einen großen Einfluss auf Motivation und Produktivität hat.