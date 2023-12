Zähne aufhellen: Methoden, Kosten und Risiken

Ein strahlend weißes Lächeln ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern kann auch das Selbstbewusstsein stärken. Zahnbleaching ist eine beliebte Methode, um Verfärbungen zu beseitigen und die Zähne aufzuhellen. In diesem Artikel beleuchten wir verschiedene Aspekte des Zahnbleachings – von den Methoden über die Kosten bis hin zu potenziellen Risiken.

Was ist Zahnbleaching?

Beim Zahnbleaching handelt es sich um ein kosmetisches Verfahren, bei dem Verfärbungen auf den Zähnen durch den Einsatz von aufhellenden Mitteln reduziert werden. Die Zahnaufhellung kann entweder zu Hause unter Anleitung oder in einer Zahnarztpraxis durchgeführt werden. Die Grundidee besteht darin, ein strahlendes Lächeln zu erzielen, ohne die Struktur der Zähne zu beeinträchtigen.

Ein besonders wichtiger Aspekt beim Zahnbleaching ist die Zahnschonung. Moderne Methoden – insbesondere solche, die unter Aufsicht von Zahnärzten durchgeführt werden – berücksichtigen die Empfindlichkeit der Zähne und des Zahnschmelzes. So minimiert ein zahnschonendes Bleaching das Risiko von Nebenwirkungen wie Zahnfleischreizungen oder erhöhter Sensibilität der Zähne.

Welche Verfärbungen können mit Bleaching aufgehellt werden?

Viele Menschen leiden unter Zahnverfärbungen – sei es durch die Genetik, die Ernährung oder andere Lebensgewohnheiten. Ein professionell durchgeführtes Zahnbleaching kann effektiv gegen Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Rotwein oder Rauchen vorgehen und somit ein strahlend weißes Lächeln schenken.

Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Verfärbungen gleich gut auf Bleaching reagieren. Daher ist ein eingehendes Beratungsgespräch mit dem behandelnden Zahnarzt unerlässlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Diese Zahnaufhellungs-Methoden gibt es

Grundsätzlich gibt es verschiedene Methoden für professionelle Zahnaufhellungen, die sich sowohl in der Anwendungsweise als auch in der Intensität unterscheiden. Eine gängige Methode ist das sogenannte In-Office-Bleaching, bei dem der Zahnarzt die Behandlung in der Praxis durchführt. Hierbei kommt oft ein hochkonzentriertes Bleaching-Gel in Verbindung mit speziellen Lichtquellen zum Einsatz.

Eine weitere beliebte Methode ist das Home-Bleaching, bei dem der Patient vom Zahnarzt individuell angefertigte Zahnschienen erhält, die mit einem Bleaching-Gel gefüllt werden. Der Patient trägt diese Schienen zu Hause über einen bestimmten Zeitraum.

Des Weiteren gibt es auch eine Kombination aus In-Office- und Home-Bleaching, bei der der Zahnarzt die Behandlung in der Praxis initiiert und der Patient sie anschließend zu Hause fortsetzt. Die Wahl der Methode hängt davon ab, welche Ausgangsfarbe die Zähne haben, welcher Aufhellungsgrad erreicht werden soll und letztendlich, welche Präferenzen der Patient hat.

Welche Vorteile bietet ein professionelles Zahnbleaching?

Natürliche Zähne sind von Natur aus normalerweise nie komplett weiß. Sowohl durch äußere Einflüsse als auch durch den natürlichen Alterungsprozess können die Zähne im Laufe der Zeit dunkler werden und Verfärbungen zeigen. Daher bieten professionelle Zahnbleaching-Behandlungen zahlreiche Vorteile. Hierzu gehören unter anderem:

selbstbewusstes Auftreten

jüngeres Erscheinungsbild

schnelle Ergebnisse

strahlendes Lächeln

Zudem gewährleistet ein professionelles Zahnbleaching effektive und langanhaltende Ergebnisse.

Wie läuft eine professionelle Zahnaufhellung ab?

Eine professionelle Zahnaufhellung wird in der Regel in einer Zahnarztpraxis durchgeführt und bietet eine sichere und effektive Methode, die natürliche Zahnfarbe aufzuhellen. Der Prozess beginnt oft mit einer gründlichen Untersuchung der Zähne und des Zahnfleisches, um sicherzustellen, dass keine Kontraindikationen vorliegen. Anschließend kann die kosmetische Behandlung bereits durchgeführt werden:

Vorbereitung: Zunächst führt der Zahnarzt ein Beratungsgespräch mit dem Patienten durch und informiert diesen über den Ablauf der Zahnaufhellung. Um Oberflächenverunreinigungen zu entfernen, wird zudem vorab oft eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Zahnaufhellungsgel: Anschließend wird ein hochkonzentriertes Bleichmittel auf die Zahnoberflächen aufgetragen. Um das Zahnfleisch vor dem Bleichmittel zu schützen, wird in einigen Fällen zusätzlich eine spezielle Schutzschicht auf das Zahnfleisch aufgetragen. Aktivierung des Gels: Nach dem Auftrag wird das Bleichmittel durch spezielle Lichtquellen oder Laser aktiviert, um die Aufhellungsreaktion zu beschleunigen. Überwachung und Anpassung: Während des Bleichprozesses überwacht der Zahnarzt sorgfältig die Reaktion der Zähne und passt bei Bedarf die Konzentration des Bleichgels oder die Dauer der Behandlung an. Abschluss: Zuletzt werden die Zähne gründlich gereinigt, um jegliche Rückstände des Bleichmittels zu entfernen und die Zahnaufhellung ist abgeschlossen.

Zahnbleaching zu Hause

Nicht nur das professionelle Zahnbleaching, sondern auch die Zahnaufhellung zu Hause hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da viele Menschen nach kostengünstigen und bequemen Methoden suchen, um ihre Zähne aufzuhellen. Verschiedene Produkte – von Aufhellungsstreifen über Gels bis hin zu LED-Lichtsystemen – sind auf dem Markt erhältlich und versprechen beeindruckende Ergebnisse im eigenen Zuhause. Bei dieser Methode trägt der Anwender das Bleaching-Produkt gemäß den Anweisungen selbst auf die Zähne auf und führt den Aufhellungsprozess selbstständig durch.

Wie gut sind Bleaching-Produkte aus der Drogerie?

Bleaching-Produkte, die in Drogerien erhältlich sind, bieten eine bequeme Option für diejenigen, die ihre Zähne zu Hause aufhellen möchten. Allerdings ist die Wirksamkeit dieser Produkte nicht mit einer professionellen Zahnaufhellung zu vergleichen. Während einige Benutzer zwar vermeintlich positive Ergebnisse erzielen, sollte beachtet werden, dass die Konzentration der aufhellenden Wirkstoffe in diesen Produkten oft geringer ist als bei professionellen Behandlungen. Darüber hinaus können Drogerie-Bleachingprodukte schädlich für Zahnschmelz und Zahnfleisch sein, sodass hier Vorsicht geboten ist.

Zähne aufhellen mit Hausmitteln

Neben den käuflichen Produkten gibt es auch zahlreiche Hausmittel, die als natürliche Bleaching-Optionen gelten. Backpulver, Aktivkohle und Kokosöl sind nur einige Beispiele für Hausmittel, die aufgrund ihrer aufhellenden Eigenschaften populär sind.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit solcher Methoden begrenzt ist. Zudem können einige Hausmittel abrasive Eigenschaften haben und bei unsachgemäßer Anwendung die Zahnoberfläche schädigen. Daher wird von Hausmitteln zur Zahnaufhellung dringend abgeraten.

Was kostet eine professionelle Zahnaufhellung?

Die Kosten für eine professionelle Zahnaufhellung können je nach Region, Zahnarztpraxis und der gewählten Methode variieren. In der Regel sind In-Office-Bleaching-Behandlungen kostspieliger als Home-Bleaching-Kits. Die Preise können auch von der Anzahl der Sitzungen abhängen, die für das gewünschte Aufhellungsniveau erforderlich sind. In der Regel müssen Patienten jedoch mit rund 300 bis 600 Euro pro Kiefer rechnen, wenn sie ihre Zähne professionell aufhellen lassen möchten.

Welche Risiken und Nebenwirkungen können beim Bleaching auftreten?

Obwohl Zahnbleaching als eine sichere kosmetische Behandlung gilt, können bestimmte Risiken und Nebenwirkungen auftreten. Eine häufige Nebenwirkung ist eine vorübergehende Zahnempfindlichkeit, die sich kurze Zeit nach der Behandlung jedoch wieder legt. Auch Zahnfleischreizungen sind möglich – insbesondere wenn das Bleaching-Gel mit dem Zahnfleisch in Kontakt kommt.

Auch die übermäßige Anwendung von Bleaching-Produkten zu Hause kann zu langfristigen Schäden an der Zahnoberfläche führen, da einige Produkte abrasive Substanzen enthalten können. Ebenfalls möglich sind allergische Reaktionen.

Darüber hinaus sollten schwangere Frauen oder Personen mit bestimmten Zahn- und Zahnfleischproblemen vor einer Bleaching-Behandlung mit ihrem Zahnarzt Rücksprache halten. Um individuelle Risiken auszuschließen und eine sichere Anwendung zu gewährleisten, ist ein eingehendes Beratungsgespräch vor der Bleaching-Behandlung unerlässlich.

Fazit

Zahnbleaching kann eine effektive Möglichkeit sein, die natürliche Zahnfarbe aufzuhellen und Verfärbungen zu reduzieren. Bei der Wahl der Methode ist es jedoch wichtig, auf Zahnschonung und professionelle Betreuung zu achten, um optimale Ergebnisse zu erzielen und mögliche Risiken zu minimieren. Ein strahlendes Lächeln kann nicht nur das äußere Erscheinungsbild verbessern, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken.