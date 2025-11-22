Newsletter
Samstag, November 22, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Die Situation ist Wagner klar. Sein Team muss wieder in die Erfolgsspur | Foto: Wolfgang Czech
FC AugsburgAugsburg Stadt
1 Min.Lesezeit

Zurück in die Erfolgsspur? | Der FC Augsburg muss gegen den HSV gewinnen

Dominik Mesch
Von Dominik Mesch

Der FC Augsburg steckt weiter in der Ergebniskrise. Vor der Jahreshauptversammlung sollte man diese beenden. Jetzt kommt der Aufsteiger HSV nach Schwaben.

Seit fünf Pflichtspielen wartet der FC Augsburg auf einen Sieg, die letzten vier Partien gingen sogar verloren. Auch wenn man nach dem 0:6 gegen Leipzig die Ergebnisse gegen Dortmund und Stuttgart zumindest wieder knapp halten konnte, ist der FCA im Tabellenuntergeschoss angekommen. Als Fünfzehnter versuchen die Augsburger nun endlich wieder in die Spur zu kommen. Heute soll gegen den HSV der Schritt gemacht werden.

Kampfbereiter HSV

Der ehemalige Bundesligadino kommt als Tabellen-13. zum ersten Aufeinandertreffen nach sieben Jahren in die Arena. Der erst 34-jährige Cheftrainer Merlin Polzin setzt auf defensive Stabilität, hohe Disziplin und ein konsequentes Umschaltspiel – mit Erfolg. Die Mannschaft überzeugt mit hoher Einsatzbereitschaft bis zur Schlussminute. Vor der Länderspielpause konnten die Hanseaten durch ein Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit gegen Dortmund punkten.

Findet der FCA wieder in die Spur?

Mindestens das sollte den Augsburgern auch gelingen. Auch wenn die Entscheidungsträger weiter hinter Trainer Sandro Wagner stehen, ist die Frage, ob Fans und Sponsoren dies auch noch ausreichend tun. Am Dienstag steht die Jahreshauptversammlung des FC Augsburg e.V. an. Wenn man dort einen vergleichsweise ruhigen Verlauf haben möchte, sollte das Bundesligateam wieder in die Erfolgsspur fahren. Fehlen werden bei dem Anlauf gegen den HSV Kapitän Jeffrey Gouweleeuw mit einer Innenbandverletzung und der kroatische Nationalspieler Kristijan Jakić mit einer Sprunggelenksverletzung.

Die voraussichtliche Aufstellung

Zurück In Die Erfolgsspur? | Der Fc Augsburg Muss Gegen Den Hsv Gewinnen

Dahmen – Banks, Matsima, Schlotterbeck – Kade, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Kömür

 

Dominik Mesch
Dominik Mesch
Dominik Mesch ist freier Redakteur und Mitglied der Presse Augsburg-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Günzburg

Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

0
Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf...
Polizei & Co

Brand in Augsburger Wohnhaus: Fünf Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden durch technischen Defekt eines Aquariums

0
In der Augsburger Firnhaberau kam es am Donnerstag, den...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Unbekannter Täter versucht Raub mit Messer in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

0
NÜRNBERG. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

Anzeige 0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Neueste Artikel