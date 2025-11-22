Zurück in die Erfolgsspur? | Der FC Augsburg muss gegen den HSV gewinnen

Der FC Augsburg steckt weiter in der Ergebniskrise. Vor der Jahreshauptversammlung sollte man diese beenden. Jetzt kommt der Aufsteiger HSV nach Schwaben.

Seit fünf Pflichtspielen wartet der FC Augsburg auf einen Sieg, die letzten vier Partien gingen sogar verloren. Auch wenn man nach dem 0:6 gegen Leipzig die Ergebnisse gegen Dortmund und Stuttgart zumindest wieder knapp halten konnte, ist der FCA im Tabellenuntergeschoss angekommen. Als Fünfzehnter versuchen die Augsburger nun endlich wieder in die Spur zu kommen. Heute soll gegen den HSV der Schritt gemacht werden.

Kampfbereiter HSV

Der ehemalige Bundesligadino kommt als Tabellen-13. zum ersten Aufeinandertreffen nach sieben Jahren in die Arena. Der erst 34-jährige Cheftrainer Merlin Polzin setzt auf defensive Stabilität, hohe Disziplin und ein konsequentes Umschaltspiel – mit Erfolg. Die Mannschaft überzeugt mit hoher Einsatzbereitschaft bis zur Schlussminute. Vor der Länderspielpause konnten die Hanseaten durch ein Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit gegen Dortmund punkten.

Findet der FCA wieder in die Spur?

Mindestens das sollte den Augsburgern auch gelingen. Auch wenn die Entscheidungsträger weiter hinter Trainer Sandro Wagner stehen, ist die Frage, ob Fans und Sponsoren dies auch noch ausreichend tun. Am Dienstag steht die Jahreshauptversammlung des FC Augsburg e.V. an. Wenn man dort einen vergleichsweise ruhigen Verlauf haben möchte, sollte das Bundesligateam wieder in die Erfolgsspur fahren. Fehlen werden bei dem Anlauf gegen den HSV Kapitän Jeffrey Gouweleeuw mit einer Innenbandverletzung und der kroatische Nationalspieler Kristijan Jakić mit einer Sprunggelenksverletzung.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Banks, Matsima, Schlotterbeck – Kade, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Kömür