Zwei Männer nach versuchtem Tötungsdelikt an Tankstelle in Bamberg in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberfranken
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Zwei Männer nach versuchtem Tötungsdelikt an Tankstelle in Bamberg in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAMBERG. Zwei Männer befinden sich nach einer heftigen Auseinandersetzung am Freitagmorgen an einer Tankstelle in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg ermitteln wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Streit an Tankstelle eskaliert

Laut bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei alkoholisierte Männer im Alter von 46 und 50 Jahren am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr an einer Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße in Streit. Ein 43-jähriger US-Amerikaner versuchte einzugreifen, wurde jedoch von dem 46-jährigen Deutschen gegen die Brust getreten, was zu einem Gerangel führte. Während dieser Auseinandersetzung soll der 46-Jährige mehrmals versucht haben, mit einem Schraubendreher auf den 43-Jährigen einzustechen. Der US-Amerikaner erlitt glücklicherweise keine Stichverletzungen, wurde jedoch leicht verletzt.

Nach Festhalten vom eigenen Freund getreten

Es gelang dem 43-Jährigen, den Angreifer am Boden festzuhalten. In diesem Moment soll der 50-jährige Begleiter des Angreifers hinzugetreten haben und mehrmals auf den bereits am Boden liegenden 46-Jährigen eingetreten haben.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Polizei aus Bamberg nahm die Männer vor Ort fest. Am Samstag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen die beiden Deutschen. Dem 46-Jährigen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, dem 50-Jährigen gefährliche Körperverletzung.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die zur Zeit des Vorfalls auf dem Tankstellengelände anwesend waren, sich zu melden. Ihre Beobachtungen könnten für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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