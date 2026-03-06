14-jährige Schülerin aus Schönberg seit Januar 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise

SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Seit Mitte Januar 2026 wird eine 14-jährige Schülerin aus Schönberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ergebnislose Suche nach der Vermissten

Nachdem bisherige Suchmaßnahmen und Ermittlungen erfolglos blieben, suchen die Behörden weiterhin nach Hinweisen. Auch die Öffentlichkeitsfahndung brachte keine neuen Erkenntnisse über den Verbleib des Mädchens.

Keine Hinweise auf Straftat

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil der Vermissten. Die Polizei hofft dennoch auf sachdienliche Informationen aus der Bevölkerung.

Hier finden Sie die Personenbeschreibung sowie das Hinweisformular.

Veröffentlicht: 06.03.2026, 09.20 Uhr