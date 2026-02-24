15-Jähriger in Sendling bei versuchter räuberischer Erpressung verletzt

15-Jähriger in Sendling von maskierten Tätern bedroht

Am frühen Samstagmorgen, den 21. Februar 2026, wurde ein 15-jähriger Münchner in einer Grünanlage an der Bodenehrstraße in Sendling Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Die beiden unbekannten männlichen Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Wertgegenstände des Jugendlichen. Als der Jugendliche sich wehrte, erlitt er eine Verletzung an der Hand. Die Täter flüchteten ohne Beute. Das Kommissariat 21 ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Geschwindigkeitsverstoß in Milbertshofen: 20-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am 23. Februar 2026 führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Leinthalerstraße durch und stoppte einen 20-jährigen Fahrer, der mit über 60 km/h in einer 30er-Zone unterwegs war. Der junge Mann hatte keinen Führerschein, zeigte drogentypische Auffälligkeiten und fuhr ein abgemeldetes Fahrzeug. Ihn erwarten mehrere Bußgelder und Fahrverbote. Die Polizei warnt vor den Gefahren überhöhter Geschwindigkeit und plant weitere Kontrollen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft am Isartorplatz

In den frühen Morgenstunden des 23. Februar 2026 brach ein Unbekannter gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft im Sperrengeschoss des S-Bahnhofs Isartorplatz ein und entwendete ein elektronisches Gerät. Die Münchner Kriminalpolizei sicherte Spuren, das Kommissariat 52 ermittelt. Zeugen, die Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahlserien in Taufkirchen und Freimann: Unbekannte Täter entwenden Schmuck

Am 23. Februar 2026 gegen 11:00 Uhr fielen in Taufkirchen und Freimann zwei Senioren Trickdieben zum Opfer. Ein 70-jähriger Mann wurde durch das unbemerkte Ablegen von Schmuck abgelenkt und um seine Goldkette bestohlen. Wenige Stunden später verschaffte sich ein Täter unter dem Vorwand, Bücher kaufen zu wollen, Zugang zur Wohnung einer 69-Jährigen in Freimann und entwendete eine Goldmünze. Das Kommissariat 55 ermittelt in beiden Fällen. Zeugen werden aufgefordert, Hinweise zu geben.

Doppelter Raubüberfall in Trudering-Riem

In der Nacht vom 20. auf den 21. Februar 2026 wurden zwei Raubüberfälle in Trudering-Riem verübt. Zuerst wurde ein 41-jähriger Mann mit einem Schlagstock angegriffen und ausgeraubt. Kurze Zeit später wurde eine 34-jährige Frau bedroht und ebenfalls beraubt. Beide Opfer erlitten Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung der Täter, die als Jugendliche beschrieben werden.