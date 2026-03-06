2. Bundesliga: Schalke verteidigt Tabellenführung
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Schalke 04 seine knappe Führung mit einem 1:0 gegen Arminia Bielefeld verteidigt. Schalke liegt damit zwei Punkte vor der SV Elversberg, die in der parallel ausgetragenen Partie gegen den FC Magdeburg ebenfalls einen 1:0-Sieg einfuhr und sich damit vorerst auf Platz zwei der Tabelle positioniert.

Ron Schallenberg

Auf Schalke erzielte Edin Dzeko in der 15. Minute nach einer Ecke das einzige Tor der Partie. Schalke hatte im weiteren Spielverlauf mehrere Chancen auf das 2:0, unter anderem durch Kenan Karaman (Latte) und Timo Becker, nutzte diese aber nicht. In der Schlussphase erhöhte Bielefeld den Druck und traf sogar durch Joel Grodowski, doch das Tor wurde wegen Abseits aberkannt.

Auch die Partie in Spiesen-Elversberg hatte viele ungenutzte Chancen auf beiden Seiten. Erst kurz vor Schluss erzielte Lukasz Poreba in der 85. Minute das entscheidende Tor für Elversberg mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck. In der Nachspielzeit versuchte Magdeburg noch den Ausgleich zu erzwingen, doch Elversberg verteidigte konsequent und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

