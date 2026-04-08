57-Jähriger leistet betrunken Widerstand in Augsburger Imbiss: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung

Augsburg (ots) – Ein Vorfall in einem Imbiss-Restaurant in der Konrad-Adenauer-Allee am vergangenen Dienstagabend hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein 57-jähriger Mann wollte das Lokal nicht verlassen und leistete bei der Ankunft der Polizei erheblichen Widerstand.

Polizei alarmiert wegen unkooperativen Gasts

Gegen 19.15 Uhr rief ein Angestellter des Imbiss-Restaurants die Polizei zur Hilfe, da der 57-jährige Mann trotz mehrfacher Aufforderung das Lokal nicht verließ. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ.

Widerstand und Drohungen erschweren Einsatz

Der 57-Jährige begann mit Essen zu werfen, beleidigte die Polizeibeamten und bedrohte sie. Zusätzlich drohte er mit Gewalt, um seinen Widerstand zu verstärken. Der Mann ignorierte den Platzverweis der Polizei, woraufhin die Beamten gezwungen waren, ihn zu fixieren und in den Arrest zu bringen.

Alkohol im Spiel

Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung sind eingeleitet. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.