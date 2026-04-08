Wohnhausbrand in Bogen: Fahrlässigkeit als Ursache möglich, 250.000 Euro Schaden

BOGEN. Gestern Abend (07.04.2026) ereignete sich ein Brand in einem Wohnhaus auf der Further Straße. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Feuer auf dem Balkon entdeckt

Gegen 22.00 Uhr bemerkte ein Bewohner das Feuer auf einem Balkon des Hauses und alarmierte sofort den Polizeinotruf. Die umliegenden Feuerwehren rückten aus und kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen an. Die beiden Hausbewohner konnten das Gebäude sicher und eigenständig verlassen, ohne dass jemand verletzt wurde.

Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Bei einer heutigen Brandortbegehung (08.04.2026) konnte eine fahrlässige Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Brandstelle wurde inzwischen wieder freigegeben.