62-Jährige versucht in Augsburg Handtaschenraub: Festnahme nach Angriff auf Autofahrer und Polizei
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62-Jährige versucht in Augsburg Handtaschenraub: Festnahme nach Angriff auf Autofahrer und Polizei

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Eine dramatische Szene ereignete sich am Samstag, den 11. April 2026, in Göggingen. Auf der Bergstraße, in der Nähe eines Gasthofes, blockierte eine 62-Jährige um 16:00 Uhr den Weg eines 63-jährigen Autofahrers und versuchte, der 63-jährigen Beifahrerin die Handtasche zu entwenden.

Handgemenge auf der Bergstraße

Der Vorfall begann, als die Frau sich mitten auf die Fahrbahn stellte. Der Autofahrer sprach sie an, woraufhin die 62-Jährige auf das Fahrzeug zuging und mehrfach auf die Motorhaube schlug. Danach begab sie sich zur Beifahrerseite und versuchte, die Beifahrerin aus dem Auto zu ziehen. Im weiteren Verlauf griff sie nach deren Handtasche und versuchte, diese zu rauben. Der Fahrer zog die Angreiferin weg und fuhr direkt zur nächsten Polizeidienststelle, um den Vorfall zu melden.

Festnahme und Widerstand

Eine Polizeistreife nahm die 62-Jährige kurze Zeit später fest. Bei der Kontrolle leistete sie heftigen Widerstand und attackierte die Beamten, weshalb sie schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Vorfall wird nun von der Kriminalpolizei untersucht, die gegen die Frau unter anderem wegen versuchten Raubs und Sachbeschädigung ermittelt. Die Tatverdächtige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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