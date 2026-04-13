63-jähriger in Erlangen-Bruck getötet: Tatverdächtiger festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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63-jähriger in Erlangen-Bruck getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Erlangen-Bruck ereignete sich am Montagmittag ein schweres Tötungsdelikt, bei dem ein 63-jähriger Mann seinen Verletzungen erlag. Die Polizei hat einen verdächtigen Mann festgenommen.

Zeugin meldet Vorfall

Gegen 12:05 Uhr informierte eine Zeugin die Einsatzzentrale der Polizei Mittelfranken über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Jenaer Straße. Bei ihrem Eintreffen fanden die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt einen schwer verletzten 63-jährigen Deutschen auf einem Fußweg liegend. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Festnahme eines Tatverdächtigen

Kurz darauf nahmen Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen 66-jährigen Tatverdächtigen mit türkischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt.

Ermittlungen laufen

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde hierfür abgesperrt, es erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Befragungen von Anwohnern. Nach aktuellem Stand kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer, doch die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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