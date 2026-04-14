62-Jährige wegen Diebstahls und Haftbefehl im Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen

Am Montagmorgen wurde im Nürnberger Hauptbahnhof eine 62-jährige Deutsche festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt überführt. Grund der Verhaftung war der Diebstahl eines Getränks im Wert von 1,79 EUR in einem Drogeriemarkt.

Ladendiebstahl führt zur Festnahme

Nach dem Vorfall informierten die Mitarbeiter des Ladens die Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag.

Ersatzfreiheitsstrafe in Nürnberg

Da die 62-Jährige die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen in der JVA Nürnberg absitzen.