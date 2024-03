Achtung: Neuer Zugang zur Notaufnahme – Zukunftsweisende Baumaßnahmen am Klinik Mindelheim beginnen

Nun ist es soweit – die Baumaßnahmen zum Neubau der Klinik Mindelheim beginnen nun zeitnah im März. In mehreren Bauabschnitten wird dieses zukunftsweisende Bauprojekt für die Klinik Mindelheim erfolgen.

Als erstes wird der neue Funktionsbau mit zum Beispiel neuen OPs und Kreissälen bis Ende 2027 errichtet.

Am kommenden Freitag, dem 08. März gehen die ersten großen Vorabmaßnahmen nun in Betrieb, um in der Folge das Parkdeck abreißen und somit die Baugrube für den Funktionsneubau schaffen zu können. Das Parkdeck mitsamt Tiefgarage, welches an der Krankenhausstraße liegt, wird in den nächsten Wochen für Autos gesperrt und dann abgerissen.

Um weiterhin das Parken an der Klinik zu ermöglichen wurde ein neuer Parkplatz auf dem Parkgelände der Klinik geschaffen. Dieser neue Parkplatz wird über die Kaufbeurer Straße zu erreichen sein. Zur Verkehrsentzerrung in den schmalen Straßen soll die Kaufbeurer Straße wiederrum über die Fellhornstraße und die Frundsbergstraße angefahren werden. Der Parkplatz ist sowohl seitens der Stadt als auch auf dem Klinikgelände seitens der Klinik ausgeschildert. Der neue Parkplatz geht ab dem 08. März in Betrieb und bietet Mitarbeitern und Besuchern kliniknahe Parkplätze. Die Wegeführung zur Klinik erfolgt durch das Parkgelände in Richtung der Bad Wörishofer Straße. Von dort gelangen die Patienten, Besucher und Mitarbeiter an den Haupteingang der Klinik.

Da mit dem Abriss des Parkdecks auch der bisherige Eingang zur Notaufnahme wegfällt, wurde ein neuer Eingang für die Notaufnahme geschaffen. Dieser ist ebenfalls von der Bad Wörishofer Straße erreichbar und befindet sich neben dem Haupteingang der Klinik, etwas versetzt nach hinten. Der neue Eingangsbereich bietet eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen sowie eine überdachte Anfahrt für die Rettungsdienste. Auch die fußläufigen Notfallpatienten sollen zukünftig über diesen Eingang in die Klinik kommen.

Bis 2030 wird sich die Klinik Mindelheim laufend erneuern und weiterentwickeln. Das Ziel ist eine Klinik der kurzen Wege. Die jetzigen Bau- und Vorabmaßnahmen sind einzelne Bausteine auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen Klinik-Campus.