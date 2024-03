Bauarbeiten zur Umgestaltung in der Augsburger Karolinenstraße gehen weiter

Die Umbauarbeiten in der Augsburger Karolinenstraße gehen weiter. Nach der Winterpause werden die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt fortgesetzt. Ziel ist die Fertigstellung der Maßnahme bis Ende des Jahres.

Es werden Pflasterarbeiten an den Gehwegen durchgeführt. Die Pflasterarbeiten an den Gehwegen werden ab dem 4. März fortgeführt. Die Arbeiten beginnen auf der Ostseite und werden in mehreren Abschnitten bis zur Karlstraße fortgeführt. Während der Arbeiten wird der Gehweg auf der Baustellenseite voll gesperrt. Die Fußgänger werden auf der anderen Straßenseite geführt. Die Zugänge zu den Anwesen werden über Brücken aufrechterhalten.

In den Pfingst- und Sommerferien wird eine Einmündung zur Karlstraße / Leonhardsberg hergestellt. Dafür muss in der Karlstraße eine Fahrspur entfallen.

Auswirkungen auf Parkplätze, Lieferverkehr und Radparkplätze

• Die Parkplätze, die während der Winterpause eingerichtet wurden, müssen für die Baustelle größtenteils verlegt werden. Die Busparkplätze befinden sich weiterhin im Kesselmarkt.

• Für den Lieferverkehr wird eine variable kleine Zone eingerichtet, die auf den Baufortschritt reagieren kann. Außerdem stehen für den Lieferverkehr die gewohnten Ladezonen Am Perlachberg und in der Barfüßerstraße zur Verfügung.

• Für Radlerinnen und Radler wird über die gesamte Zeit eine kleine provisorische Abstellmöglichkeit in der Karolinenstraße angeboten. Auch diese variiert abhängig vom Baufortschritt. Es werden 30 neue Fahrradbügel eingebaut; die Fahrradverleihstation der Stadtwerke bleibt erhalten.

• Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sind Sitzbänke, neue Abfallkörbe und mobiles Grün vorgesehen

Aufgrund des beengten Straßenraums und der vielen privaten Hochbaubaustellen in der Karolinenstraße wird wie bereits im vergangenen Jahr auf dem Rathausplatz ein Materiallager eingerichtet. Die Umgestaltung der Karolinenstraße soll im Oktober 2024 abgeschlossen sein.