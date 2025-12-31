Ärztepräsident fordert bundesweite Zuckersteuer

Ein Wohnhausbrand in der Wernhüterstraße in Augsburg hat am Abend des 29. Dezember 2025 einen Großeinsatz der Augsburger Berufsfeuerwehr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten Flammen und befürchteten, dass sich noch Personen im Gebäude befinden und das Feuer auf ein Nachbarhaus übergreifen könnte. Zwei Bewohner wurden gerettet und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung medizinisch versorgt.