Ärztepräsident fordert bundesweite Zuckersteuer
Ärztepräsident fordert bundesweite Zuckersteuer

Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert eine bundesweite Abgabe auf Zucker, um den Konsum zu senken und Übergewicht bei Kindern zu bekämpfen. Er warnt vor einer “Welle von Diabetikern” und sieht dringenden politischen Handlungsbedarf.

