Augsburger Autofahrer mit 1,4 Promille gestoppt – Polizei beschlagnahmt Führerschein
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburger Autofahrer mit 1,4 Promille gestoppt – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Ein 51-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend (04.03.2026) in der Bitschlinstraße von der Polizei gestoppt, nachdem er unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt wurde.

Polizeikontrolle deckt Alkoholfahrt auf

Gegen 23:00 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, die ihn unmittelbar kontrollierte. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer circa 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte.

Führerschein beschlagnahmt und Blutprobe angeordnet

Die Polizeibeamten untersagten dem 51-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den genauen Alkoholwert zu ermitteln.

Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer

Gegen den deutschen Staatsbürger läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel