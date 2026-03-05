Augsburger Autofahrer mit 1,4 Promille gestoppt – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Augsburg – Ein 51-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend (04.03.2026) in der Bitschlinstraße von der Polizei gestoppt, nachdem er unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt wurde.

Polizeikontrolle deckt Alkoholfahrt auf

Gegen 23:00 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, die ihn unmittelbar kontrollierte. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer circa 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte.

Führerschein beschlagnahmt und Blutprobe angeordnet

Die Polizeibeamten untersagten dem 51-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den genauen Alkoholwert zu ermitteln.

Ermittlungen wegen Trunkenheit am Steuer

Gegen den deutschen Staatsbürger läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.