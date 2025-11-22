Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.

Frühe Führung und wütende Kölner Antwort

Der AEV erwischte einen perfekten Start: Gerade einmal 24 Sekunden waren gespielt, als Anthony Louis nach einem Solo zur Führung traf. In der Folge rückte Torhüter Michael Garteig mehrfach in den Mittelpunkt, denn die Haie reagierten mit hohem Tempo und druckvoller Offensive. Der Ausgleich durch Dominik Bokk (9.) war verdient, anschließend stabilisierte sich Augsburg und rettete das Remis in die erste Pause.

Augsburg bleibt effizient – Köln gleicht abermals aus

Auch der Beginn des zweiten Drittels gehörte den Gästen. Tim Wohlgemuth brachte die Panther nach schöner Vorarbeit von Joe Cramarossa erneut in Front (22.). Augsburg verpasste es jedoch, die Führung auszubauen – und wurde bestraft: Gregor MacLeod traf nach einem Augsburger Stellungsfehler zum 2:2 (30.). In einer offenen Schlussphase des Drittels näherte sich der AEV dem dritten Treffer mehrfach an, scheiterte aber an Haie-Goalie Janne Juvonen oder am Aluminium.

Führung, späte Strafe und zwei bittere Ausfälle

Riley Damiani sorgte im Schlussdrittel mit einem präzisen Abschluss für das 3:2 (48.). Augsburg verteidigte danach clever, ehe eine Kölner Überzahlsituation die Partie erneut kippte: Bokk traf 58 Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich. Kurz darauf der Schock für den AEV: Verteidiger Ryan Button verletzte sich am Knie und musste gestützt vom Eis. Auch Rückkehrer T.J. Trevelyan konnte nach einem blockierten Schuss nicht weiterspielen.

Louis entscheidet das Penaltyschießen

In der Verlängerung blieb es torlos. Im Shootout traf zunächst Köln, danach aber nur noch der AEV: Alexander Blank glich aus, Louis verwandelte schließlich zum Sieg.

Am Samstag steht für Augsburg das nächste Highlight an – das Derby gegen den EHC Red Bull München im Curt-Frenzel-Stadion.