Bequemer zum Zug: Der Augsburger Hauptbahnhof ist jetzt barrierefrei 

In Augsburg kommen Reisende künftig bequem und barrierefrei zum Zug. Nach rund acht Jahren Bauzeit haben Christian Bernreiter, Staatsminister Wohnen, Bau und Verkehr für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern sowie Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, und Dr. Michael Hofmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg (swa) heute feierlich den ersten Teil des neuen Augsburger Hauptbahnhofs eröffnet. Ab sofort sind die Empfangshalle im historischen Bahnhofsgebäude sowie das Zwischengeschoss zu den Bahnsteigen mit Rolltreppen und Aufzügen vollständig barrierefrei erreichbar. Davon profitieren insbesondere mobilitätseingeschränkte Menschen, Reisende mit viel Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrädern. Die Deutsche Bahn treibt damit den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen im Freistaat weiter voran. Mehr als 500 Bahnhöfe in Bayern sind bereits barrierefrei ausgebaut.

Durch die neue Straßenbahnhaltestelle der Stadtwerke Augsburg (swa), die aktuell unterhalb der Fern- und Regionalbahnsteige sowie des Zwischengeschosses fertiggestellt wird, können Fahrgäste voraussichtlich ab 2025 zudem bequem und einfach zwischen Zug und Straßenbahn umsteigen.

Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Jede Zugfahrt beginnt und endet am Bahnhof. Um mehr Menschen vom Bahnfahren zu überzeugen oder es ihnen überhaupt erst zu ermöglichen, investiert der Bund massiv in attraktive und barrierefreie Bahnhöfe. Hier in Augsburg allein mit rund 100 Millionen Euro. Denn für rund 10 Millionen Menschen in Deutschland ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund von Mobilitätseinschränkungen keine Selbstverständlichkeit. Für uns ist klar: Wir wollen beim Thema Barrierefreiheit dringend vorankommen, um allen Menschen in unserem Land Mobilität zu ermöglichen.“

Christian Bernreiter, Staatsminister Wohnen, Bau und Verkehr für den Freistaat Bayern: „Der Hauptbahnhof Augsburg ist ein zentraler Knotenbahnhof in Bayern und wird täglich von rund 50.000 Fahrgästen frequentiert. Den Ausbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe hat der Freistaat mit rund 47 Millionen Euro gefördert und auch beim barrierefreien Ausbau – obwohl gemäß Grundgesetz der Bund dafür verantwortlich ist – freiwillig mitfinanziert. Ich freue mich, dass der Großteil der Bauarbeiten geschafft ist und der öffentliche Verkehr im Raum Augsburg für noch mehr Menschen attraktiv wird.“

Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern: „Egal ob Rollstuhlfahrerin, Familie mit Kinderwagen, gehörlose ältere Frau oder sehbehinderter junger Mann: In Augsburg kommen ab jetzt alle barrierefrei zum Zug. Die neuen Aufzüge gewährleisten einen stufenfreien Zugang, ein taktiles Leitsystem ermöglicht Sehbehinderten die Orientierung. So wie hier in Augsburg profitieren bereits über 80 Prozent der Bahn-Fahrgäste in Bayern von barrierefreien Bahnhöfen“

Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg: „Wir geben den Augsburgerinnen und Augsburgern ihren Hauptbahnhof zurück! Und auch wenn noch nicht alles fertig ist, den größten Brocken haben wir geschafft. Ich freue mich, denn bald heißt es für uns alle nach einer langen Fahrt: Umsteigen bitte, wir erreichen das Ziel: Zukunft!“

Dr. Michael Hofmann, Stadtwerke Augsburg: „Mit Abschluss der ersten Teilprojekte am Augsburger Hauptbahnhof schaffen wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu barrierefreier und klimafreundlicher Mobilität. Der Hauptbahnhof als Teil der Mobilitätsdrehscheibe Augsburg ist für Augsburg und die Region ein wegweisendes Jahrhundertprojekt für die Mobilität der Zukunft. Wir freuen uns, den ersten Teil des neuen Hauptbahnhofs nun eröffnen zu können und blicken mit Vorfreude auf die Eröffnung der Straßenbahnhaltestelle im Hauptbahnhof im Jahr 2025.“

Das neue Zwischengeschoss am Hauptbahnhof Augsburg ist mit seinen 19 Metern dreimal so breit wie vorher. Auf der Fläche wurden 2000 Quadratmeter rutschfeste Betonwerksteinplatten verbaut, die mit einem Blindenleitsystem versehen sind. An den Zugängen und auf der Ebene zeigen neue Zuginformationsmonitore die aktuellen Abfahrtszeiten und weitere Informationen für die Fahrgäste an.

Insgesamt haben die Stadtwerke als Bauherr für den umfangreichen Ausbau unter anderem 8000 Tonnen Stahl (mehr als für den Pariser Eiffel-Turm) und 20.000 Kubikmeter Beton verbaut sowie 500 Kilometer Elektrokabel (einmal die Strecke Augsburg – Berlin) gelegt. In Richtung Westen ist ein neuer Fußgängertunnel mit integriertem Lichthof entstanden, der den Hauptbahnhof mit dem Thelottviertel verbindet. Damit rücken der Augsburger Westen und die Innenstadt noch näher zusammen. Auch haben die Augsburger:innen, die westlich des Hauptbahnhofs wohnen, jetzt deutlich kürzere Wege zu den Mobilitätsangeboten der DB als bisher durch die Pferseer Unterführung.

Daneben ist nun auch die Empfangshalle im historischen Bahnhofsgebäude wieder für die Fahrgäste geöffnet. Sie erstrahlt in neuem Glanz und bietet einen eigenen Sitzplatzbereich für die Reisenden. Bis Mitte nächsten Jahres steht den Bahnkund:innen auch WLAN im Bahnhof vollumfänglich zur Verfügung. Zum Start ziehen die Buchhandlung Weltpresse, die Bäckerei Balletshofer sowie der Convenience Store Yormas zurück in das Bahnhofsgebäude. Das DB Reisezentrum und die DB Information folgen voraussichtlich im kommenden Jahr.

Gemeinsam investieren die Stadtwerke Augsburg, die DB sowie die Stadt Augsburg mit Unterstützung von Bund und Freistaat Bayern rund 250 Millionen Euro. Der Ausbau ist das größte Einzelvorhaben des städtischen Gesamtprojekts „Mobilitätsdrehscheibe Augsburg“. Die Umbauten machen umweltfreundliches und nachhaltiges Reisen mit Straßenbahn und Zug für alle so komfortabel und einfach wie nie zuvor.

Zur feierlichen Wiedereröffnung des modernisierten Hauptbahnhofs luden die Projektpartner die Augsburger:innen zu einem Bürgerfest mit Musik, Speisen und Getränken ein. Auf dem Gelände informierten Mitarbeitende der DB, swa und Stadt über den Um- und Ausbau des Hauptbahnhofs. Zudem wurden Führungen durch den Straßenbahntunnel und die neue Haltestelle angeboten.

Die Modernisierung des Hauptbahnhofs und Bahnknotens Augsburg geht auch in den nächsten Jahren weiter. So wird die DB ab 2025 unter anderem die noch nicht umgebauten Bahnsteigbereiche samt Dächern erneuern. Auch stehen in den nächsten Jahren zahlreiche Arbeiten zur Modernisierung der Bahninfrastruktur an, darunter unter anderem der Bau eines neuen digitalen Stellwerks am Hauptbahnhof Augsburg und die Erneuerung der gesamten Oberleitungsanlage. Die DB plant für die Maßnahmen weitere Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro.

Foto: swa/ Thomas Hosemann