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Bericht: Audi prüft Huawei-Technik für A8 in China

Bericht: Audi prüft Huawei-Technik für A8 in China
Audi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Der Automobilhersteller Audi und der chinesische Techkonzern Huawei erwägen offenbar bei Luxusmodellen eine Kooperation. Audi prüfe die Nutzung einer Huawei-Architektur unter anderem für sein Flaggschiff A8, berichtet das “Manager Magazin”.

Möglicherweise könnten auch weitere Audi-Modelle im Topsegment die Plattform der Chinesen nutzen, sagten dem Magazin zufolge mehrere Insider. Die Zusammenarbeit solle sich zunächst auf China beschränken, es gebe aber noch keine Entscheidung.

Der chinesische Konzern ist im Westen umstritten. Die Funknetztechnologie von Huawei sei womöglich Einfallstor für Spionage, heißt es. In den USA ist der Einsatz von Huawei-Hardware weitgehend verboten.

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