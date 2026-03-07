Brand in Mehrparteienhaus in Waldkraiburg verursacht Hunderttausend Euro Schaden, keine Verletzten

Ein verheerender Brand in einem Mehrparteienhaus in Waldkraiburg verursachte am frühen Samstagmorgen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden, da keine Bewohner verletzt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Großeinsatz in Waldkraiburg: Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

Am 07. März 2026 um circa 04:15 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein die Meldung über einen Brand in der Graslitzer Straße. Rund 100 Feuerwehrleute aus der Region, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und 20 Personen sowie zahlreiche Polizeikräfte der Polizei Waldkraiburg und umliegender Dienststellen eilten zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Flammen.

Bewohner evakuiert: Wohnungen derzeit unbewohnbar

Die Einsatzkräfte konnten alle Bewohner rechtzeitig warnen und zum Verlassen des Gebäudes auffordern, bevor Schlimmeres geschah. Durch den Einsatz wurden sie dazu veranlasst, das Gebäude schnell zu räumen, was glücklicherweise zu keinen Verletzungen führte. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag hinein. Aufgrund der durch den Brand und das Löschwasser verursachten Schäden sind alle Wohnungen bis auf Weiteres unbewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg, unterstützt von umliegenden Dienststellen, leitete die ersten Maßnahmen am Brandort ein. Die weitere Untersuchung hat der Kriminaldauerdienst (KDD) für die Kriminalpolizei übernommen. Zurzeit gibt es noch keine Erkenntnisse zur Ursache des Feuers, die Ermittlungen laufen weiter.