Brandermittlungen in Dingolfing ohne Verdächtige abgeschlossen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Brandermittlungen in Dingolfing ohne Verdächtige abgeschlossen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Scheune mit einer angrenzenden Lagerhalle in Dingolfing und Mitzing sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der „EG Herbstlaub“ nun abgeschlossen. Trotz intensiver und monatelanger Untersuchungen konnte die Polizei bisher keinen Tatverdächtigen ermitteln.

Ermittlungen ohne Ergebnis

Die umfangreichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung eingeleitet wurden, umfassten die Befragung zahlreicher Zeugen und die Erstellung verschiedener Gutachten. Dennoch blieb die Suche nach einem möglichen Täter erfolglos.

Keine Hinweise auf politische Motive

Während der Ermittlungen suchten die Beamten auch nach Hinweisen auf eine mögliche politische Motivation für die Brandstiftung. Auch in dieser Hinsicht konnten keine Anhaltspunkte gefunden werden.

Veröffentlicht: 20.04.2026, 07:35 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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