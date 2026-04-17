Bundespolizeiorchester spielt kostenloses Konzert in Garmisch-Partenkirchen
Bundespolizei München
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Bundespolizeiorchester spielt kostenloses Konzert in Garmisch-Partenkirchen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 25. April, wird die Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen von musikalischen Klängen erfüllt, wenn das Bundespolizeiorchester dort auftritt. Ab 10:30 Uhr können Besucher am Michael-Ende-Platz ein einstündiges Konzert unter der Leitung von Philipp Armbruster erleben.

Vielfältiges Musikprogramm für alle Geschmäcker

Das Programm umfasst eine abwechslungsreiche Auswahl an Musikstücken, darunter die eindrucksvolle Filmmusik aus “Die Maske des Zorro” von James Horner und “Cliffhanger” von Trevor Jones. Darüber hinaus erwartet die Zuhörer ein mitreißendes Udo-Jürgens-Medley sowie ausgewählte Titel aus dem Musical “West Side Story” von Leonard Bernstein. Der Eintritt zu diesem musikalischen Erlebnis ist kostenfrei.

Bundespolizei unterstreicht lokale Verbundenheit

Organisiert wird das Platzkonzert von der Bundespolizeiinspektion Rosenheim, die in Garmisch-Partenkirchen ihren Stützpunkt hat. Mit diesem Auftritt des sinfonischen Blasorchesters demonstriert die Bundespolizei ihre enge Verbindung zu Garmisch-Partenkirchen und der Region Werdenfelser Land.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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