Trump hält an Blockade iranischer Schiffe in Straße von Hormus fest

Nachdem der Iran angekündigt hat, seine Blockade der Straße von Hormus vorübergehend auszusetzen, hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass die US-Blockade iranischer Schiffe bestehen bleiben soll.

Weißes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Straße von Hormus ist vollständig geöffnet und für den Handel sowie den ungehinderten Durchfahrtsverkehr bereit, aber die Marineblockade bleibt in voller Gültigkeit in Kraft, da sie sich ausschließlich auf den Iran bezieht, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu 100 Prozent abgeschlossen ist”, schrieb Trump in Großbuchstaben auf seiner persönlichen Plattform am Freitag.

Der iranische Außenminister, Abbas Araghtschi, hatte zuvor auf der Plattform X geschrieben, dass die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer des zehntägigen Waffenstillstands im Libanon für vollständig freigegeben erklärt wird.

Anfang April hatte Araghtschi ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon als Bedingung für den Waffenstillstand mit den USA bezeichnet. “Die Bedingungen für den Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA sind klar und eindeutig: Die USA müssen sich entscheiden – entweder Waffenstillstand oder Fortsetzung des Krieges über Israel. Beides geht nicht”, schrieb der Außenminister des Irans damals auf der Plattform X mit Verweis auf den Tweet von Shehbaz Sharif, in dem der pakistanische Premierminister am 8. April die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA verkündet hatte. “Die Welt sieht die Massaker im Libanon. Nun sind die USA am Zug, und die Welt beobachtet, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen werden”, schrieb er.