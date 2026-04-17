Unbekannte ergaunern fünfstelligen Betrag von Seniorin in Augsburg durch Trickbetrug

Am Donnerstag, den 16. April 2026, fiel eine 90-jährige Frau im Augsburger Universitätsviertel einer Betrugsmasche zum Opfer und verlor dabei mehrere tausend Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Bleriotstraße zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr.

Betrug am Telefon: Falsche Schwiegertochter fordert Geld

Gegen 08:30 Uhr nahm die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau entgegen, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin erklärte, sie habe einen schweren Unfall erlitten und benötige dringend Geld für eine Operation. In Sorge um ihre vermeintliche Schwiegertochter übergab die 90-Jährige eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich an zwei unbekannte Männer vor ihrer Wohnungstür.

Polizei Augsburg ermittelt gegen unbekannte Täter

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.