25-Jähriger E-Scooter-Fahrer mit 1,8 Promille am Rathausplatz von Polizei gestoppt

Augsburg – Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am frühen Freitagmorgen (17.04.2026) auf dem Rathausplatz wegen Alkoholkonsums gestoppt. Die Polizei stellte bei einer Kontrolle gegen 03:00 Uhr fest, dass der junge Mann alkoholisiert war.

Polizeikontrolle deckt Alkoholkonsum auf

Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer hatte über 1,8 Promille im Blut. Die Polizei verhinderte daraufhin seine Weiterfahrt und stellte den Führerschein sicher.

Blutentnahme und Ermittlungen eingeleitet

Zur weiteren Beweissicherung ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Der 25-jährige Mann, deutscher Staatsangehörigkeit, muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.