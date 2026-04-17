Jazeek verdrängt BTS von Spitze der Album-Charts

Der Rapper Jazeek steht mit “4LAP” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Jazeek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die K-Pop-Gruppe BTS (“Arirang”) fällt auf den zweiten Rang zurück. An dritter Stelle folgt Tom Twers` EP “Mein Herz kriegst du nicht”.

In den Single-Charts erreicht Tame Impalas “Dracula” erstmals die Spitze, unterstützt vom Remix mit Blackpink-Sängerin Jennie. Die übrigen Medaillen holen Dominic Fike (“Babydoll”, zwei) und Zara Larsson (“Lush Life”, drei).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.