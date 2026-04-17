Iran setzt Blockade der Straße von Hormus vorübergehend aus

Der Iran will seine Blockade der Straße von Hormus vorübergehend aussetzen. Das kündigte der iranische Außenminister, Abbas Araghtschi, am Freitag mit.

“Im Einklang mit dem Waffenstillstand im Libanon wird die Durchfahrt für alle Handelsschiffe durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands auf der bereits von der Hafen- und Seeschifffahrtsorganisation der Islamischen Republik Iran bekannt gegebenen koordinierten Route für vollständig freigegeben erklärt”, schrieb er auf der Plattform X.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag eine zehntägige Feuerpause zwischen Israel und dem Libanon verkündet. Sie gilt seit der Nacht zum Freitag. Derzeit blockiert auch das US-Militär eigenen Angaben zufolge die Straße von Hormus.

Anfang April hatte Araghtschi ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon als Bedingung für den Waffenstillstand mit den USA bezeichnet. “Die Bedingungen für den Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA sind klar und eindeutig: Die USA müssen sich entscheiden – entweder Waffenstillstand oder Fortsetzung des Krieges über Israel. Beides geht nicht”, schrieb der Außenminister des Irans damals auf der Plattform X mit Verweis auf den Tweet von Shehbaz Sharif, in dem der pakistanische Premierminister am 8. April die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA verkündet hatte. “Die Welt sieht die Massaker im Libanon. Nun sind die USA am Zug, und die Welt beobachtet, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen werden”, schrieb er.