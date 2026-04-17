Unbekannter beschädigt Unterführung in Augsburg mit Sattelzugmaschine – Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht
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Unbekannter beschädigt Unterführung in Augsburg mit Sattelzugmaschine – Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, dem 16. April 2026, wurde die Bahnunterführung in der Schertlinstraße in Hochfeld beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Schaden mit Sattelzugmaschine verursacht

Gegen 17:30 Uhr kollidierte der Unbekannte mit einer türkischen Sattelzugmaschine mit der Decke der Bahnunterführung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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