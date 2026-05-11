Bundesregierung will Schröder nicht als Ukraine-Verhandler
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Bundesregierung will Schröder nicht als Ukraine-Verhandler

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Die Bundesregierung will Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) nicht als Verhandler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. “Russland weiß, wer die Ansprechpartner in Europa sind”, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag der dts Nachrichtenagentur, es gebe “ein klar definiertes Vermittlungsumfeld”.

Gerhard Schröder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Falls Russland ernsthaft verhandeln wolle, seien die entsprechenden Personen auf europäischer Seite bekannt. Namen wollte der Regierungssprecher aber nicht nennen. Die Bundesregierung werde sich jedoch “weiter an den Vermittlungsbemühungen beteiligen”, beteuerte der Regierungssprecher.

Europa reklamiere einen Anteil an einem möglichen Friedensprozess und es liege an Russland, “diese Beteiligung Europas zu akzeptieren”. Die Bedingungen für einen Waffenstillstand seien “öffentlich hinreichend dargelegt” und insofern warte man auf “substanzielle Signale aus Moskau, dass es auf der Grundlage dieser Fakten, die schon seit Wochen bekannt sind, Verhandlungen führen möchte”, sagte Kornelius.

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