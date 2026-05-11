Deutsche Bahn kündigt Familienticket für 99,99 Euro an

Die Deutsche Bahn kündigt eine besonders günstige Urlaubsfamilienflatrate für die Sommerferien an. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro soll eine ganze Familie mit Fernverkehrszügen hin und zurück verreisen können, die Sitzplatzreservierung ist in dem Preis inklusive.

Das berichtet der “Stern”. Angesichts der schweren Energiekrise startet die Bahn das Angebot speziell für diesen Krisensommer. Damit reagiere die Bahn auf die hohen Sprit- und Kerosinpreise.

Bahnchefin Evelyn Palla sagte dem “Stern”: “Jeder soll in Deutschland weiterhin die Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren – gerade für die Kinder darf der Sommerurlaub nicht ins Wasser fallen.” Das neue Angebot der Bahn gilt für maximal fünf Personen, ist ab Mitte Juni buchbar und gilt in ganz Deutschland bis zum Ende der bayerischen Schulferien Mitte September.

Die Flatrate ergänzt weitere Angebote der Bahn, die helfen sollen, die Teuerung für die Konsumenten in Deutschland abzumildern. “In der Krise ist die Bahn ein Stabilitätsanker”, sagte Palla. So habe die DB “ganz bewusst entschieden”, die Ticketpreise in den kommenden zwölf Monaten nicht anzuheben. “Das gibt Planungssicherheit für viele Menschen”, sagte die Bahnchefin. Außerdem bietet die DB seit dem 9. Mai Last-Minute-Tickets ab 6,99 Euro an, mit denen sie Restplätze in ihren Fernverkehrszügen verkauft.

Mit dieser Offensive wirbt die Bahn bei ihren Fahrgästen aber auch um Geduld. Denn auch mit der neuen Bahnchefin werde das Bahnfahren erst mal nicht zuverlässiger. Derzeit liegt die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei unter 60 Prozent, weit weg von Spitzenwerten von 2020, wo acht von zehn ICEs pünktlich ankamen. “Es gibt nicht den einen Hebel, den ich umlegen kann, und prompt werden wir wieder pünktlicher und alles funktioniert reibungslos”, sagte Palla. Seit fünf Jahren sinke die Pünktlichkeit im Fernverkehr Jahr für Jahr. “Diese Talfahrt müssen wir stoppen. Erst danach wird es wieder besser werden. Das ist ein Teil der neuen Ehrlichkeit.”