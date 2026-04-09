Deutsche Exporte legen im Februar zu

Im Februar 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 3,6 Prozent und die Importe um 4,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 nahmen die Exporte um 2,9 Prozent und die Importe um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte.

Im zweiten Monat des Jahres wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 135,2 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss damit im Februar 2026 mit einem Überschuss von 19,8 Milliarden Euro ab. Im Januar 2026 hatte der kalender- und saisonbereinigte Außenhandelssaldo +20,3 Milliarden Euro betragen. Im Februar 2025 hatte er bei +17,6 Milliarden Euro gelegen.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Februar 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 75,9 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Januar 2026 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 5,8 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 5,1 Prozent. In die Staaten der Eurozone wurden Waren im Wert von 52,7 Milliarden Euro (+5,2 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 40,1 Milliarden Euro (+4,5 Prozent) aus diesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 23,2 Milliarden Euro (+7,4 Prozent) exportiert und es wurden Waren im Wert von 19,1 Milliarden Euro (+6,3 Prozent) von dort importiert.

In Drittstaaten wurden im Februar 2026 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 59,4 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 56,2 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber Januar 2026 stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,8 Prozent und die Importe von dort um 4,4 Prozent.

Die meisten deutschen Exporte gingen im Februar 2026 in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 12,2 Milliarden Euro exportiert, das waren 7,5 Prozent weniger als im Januar 2026. Gegenüber dem Vorjahresmonat Februar 2025 waren die Exporte in die USA kalender- und saisonbereinigt um 13,3 Prozent niedriger. Die Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu. Die Exporte nach China sanken im Februar 2026 im Vergleich zum Januar 2026 um 2,5 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro.

Die meisten Importe kamen im Februar 2026 aus China. Von dort wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 15,0 Milliarden Euro eingeführt. Das waren 6,5 Prozent mehr als im Vormonat. Die Importe aus den Vereinigten Staaten stiegen um 9,8 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Die Importe aus dem Vereinigten Königreich nahmen im gleichen Zeitraum um 6,0 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu.

Die Exporte nach Russland stiegen im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 26,9 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro. Gegenüber Februar 2025 nahmen sie um 9,3 Prozent zu. Die Importe aus Russland sanken im Februar 2026 gegenüber Januar 2026 um 18,7 Prozent auf 0,1 Milliarden Euro, gegenüber Februar 2025 nahmen sie um 30,0 Prozent ab.