Am 11.08.2023 gegen 14.25 Uhr ereignete sich bei der Bergstation Astberglift, im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser Going, ein Sturz aus einem Sessel des Sesselliftes. Eine 75-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich mit ihrer Enkelin in der Auffahrt mit dem 4-er Sessellift Astbergbahn.

Unmittelbar vor dem Liftausstieg an der Bergstation öffnete sie den Rückhaltebügel des Liftsessels. Im Zuge des Öffnungsvorganges verlor sie vermutlich das Gleichgewicht und kippte nach vorne, wobei sie ca. 1,5 Meter auf den Betonboden der Liftstation stürzte.

Die Frau wurde durch die Bediensteten der Bergbahnen erstversorgt und anschließend mit schweren Gesichtsverletzungen durch den NAH „Heli4“ in das BKH Kufstein geflogen.