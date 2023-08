Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam ges gestern Abend auf der B20 bei Arnschwang im Landkreis Cham.

Am Samstagabend (12.08.2023) gegen 22:05 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf mit einem VW Transporter die B20 von Cham in Richtung Furth im Wald. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Cham die B20 von Furth im Wald in Richtung Cham. Auf Höhe der Abzweigung Ränkam kam es zu Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Während beide Fahrzeugführer schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden, verstarb der 36-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Schwandorf, im Transporter noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung des ungeklärten Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die B20 komplett gesperrt. Die Polizeiinspektion Furth im Wald übernahm die Sachbearbeitung vor Ort.