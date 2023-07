Die Tournee des kommenden Jahres | Roland Kaiser macht mit „RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!“ auch Station auf dem Königsplatz München

Er ist heute – mit 71 Jahren – einer der angesehensten deutschen Künstler und der erfolgreichste Interpret im Schlagergenre: Roland Kaiser. Vor knapp 50 Jahren stand der Ausnahmekünstler zum allerersten Mal auf der Bühne – heute füllt er die großen Arenen, gibt spektakuläre Open Air-Konzerte vor zehntausenden Besuchern und wird von Kollegen und Publikum persönlich wie künstlerisch hochgeschätzt – über alle Genre-Grenzen hinweg. Sein 50. Bühnenjubiläum wird Roland Kaiser mit einer ganz besonderen Live-Tournee feiern: Mit den größten Konzerten seiner Karriere auf ausgewählten Open-Air-Bühnen und zum ersten Mal auch in einigen Stadien! 2024 steht klar unter dem Motto: „RK50 | 50 Jahre – 50 Hits!“ Die Tournee des Jahres!

Jeder kann sie mitsingen – ob „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“ oder „Warum hast Du nicht nein gesagt“ – neben unzähligen weiteren unvergessenen Hits, stehen diese Songs für ein ganz bestimmtes Lebensgefühl. Roland Kaiser hat uns im Rahmen seiner unvergleichlichen Karriere einen wahren Schatz an musikalischen Perlen hinterlassen, die es nun anlässlich seines sage und schreibe 50. Bühnenjubiläums zu feiern gilt. Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger sprechen für sich. Sein umfassendes musikalisches Repertoire begeistert wie eh und je eine immer noch wachsende generationsübergreifende Fangemeinde – ein Verdienst, der den Gentleman der Unterhaltung dankbar und demütig macht. Seinen Fans einen außergewöhnlichen Abend zu bereiten und sie mit einem durch und durch positiven Gefühl nach Hause zu entlassen, ist noch heute eines seiner großen Maxime. Er schafft es immer wieder, nicht zuletzt mit seiner gradlinigen authentischen Art, seiner einzigartigen Ausstrahlung mit Stilsicherheit und Haltung, sein Publikum zu berühren, zu unterhalten und mitzureißen.

Roland Kaiser ist eine echte Ikone und ein Garant für großes Entertainment. Er hat es gerade in den letzten Jahren immer wieder geschafft seine Relevanz in der deutschen Musikbranche mit neuen Hits zu untermauern und noch zu verstärken. Sein #1 Album Perspektiven erscheint Ende Juli in einer 2nd Edition und wird in Kürze Platin-Status erreichen. Die Erfolge, die die Musiklegende seit seinem Bühnen-Debüt feierte, sind ungezählt – sensationelle Live-Shows und grenzenloser Party-Spaß sind bei jedem seiner Konzerte garantiert. Das grandiose Live-Feeling besteht nicht nur bei der legendären Kaisermania am Dresdner Elbufer, die alljährlich mehrere zehntausend Menschen anlockt. Das Roland „Kaiser“mania – Fieber hat sich mittlerweile auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgebreitet.

Das 50-jährige Bühnenjubiläum dieses Ausnahmekünstlers wird daher im Sommer 2024 mit einer grandiosen Open-Air – Tournee gefeiert. Roland Kaiser wird in ausgewählten Städten seine großen Jubiläums-Partys präsentieren und zusammen mit seiner fabelhaften Live-Band spektakuläre Shows spielen, die jede Menge musikalische Highlights und Lieblingshits bereithalten werden. Neben einigen Lieblings-Locations von Roland Kaiser gehören diesmal auch Stadien in Rostock, Köln, Frankfurt, Leipzig und Hannover und ein ganz besonderes Highlight, der Königsplatz in München (29.06.2024) zum Tourneeplan, die er bisher noch nie bespielt hat.

Roland Kaiser, der so viele Hits hat wie kein anderer deutscher Star, verspricht: „Ich möchte bei meiner RK50-Jubiläumstournee meinem Publikum pro Show mindestens 50 Songs präsentieren, die jeder kennt und mitsingen kann. Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den 2 ½ Stunden Live-Show in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“

RK50 | 50 Jahre – 50 Hits – die große ROLAND KAISER – Tournee 2024 zum 50. Bühnenjubiläum wird ein unvergessliches Erlebnis für jeden Fan großartiger Live-Shows und DAS Schlager-Party-Ereignisdes Jahres.

Karten gibt es ab 31. Juli

Registrieren Sie sich ab sofort unter eventim.de und erhalten Sie bevorzugten Zugang. Tickets gibt es exklusiv ab Montag, den 31.7.2023 über www.eventim.de, für 02-Kunden wird es bereits drei Tage zuvor einen „Priority Tickets“-Verkauf geben. Die Nachfrage wird groß sein, gerade für das begrenzte Angebot auf dem wunderbaren Königsplatz München (29.06.2024) wird wohl vergriffen sein. Was die Karten kosten werden ist noch nicht bekannt.