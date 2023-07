Der Fischertag wirft seine Schatten in Memmingen voraus – Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen

Am Fischertagsvorabend und am Fischertag kommt es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in Memmingen.

Wegen des Fischertagvorabends und des Fischertags kommt es im Altstadtbereich und auf dem Altstadtring ab Freitag, 21.07. bis Samstag, 22.07.2023 zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Auch der Linienbusverkehr ist wie folgt von der Einschränkung betroffen.

Am Fischertagsvorabend (Freitag, 21.07.):

Ab 17 Uhr wird der Innenstadtbereich, somit auch die Durchfahrt der Maximilanstraße-Weinmarkt-Roßmarkt gesperrt. Die Durchfahrt für den Linienverkehr ist bis ca. 19 Uhr noch möglich. Maßnahmen: Die Haltestellen „Weinmarkt“ und „Schweizerberg“ werden ab 14:00 Uhr nicht bedient. Die Umleitung des ÖPNV erfolgt über den Altstadtring. Die Linien 5 und 965 bedienen nach der Haltestelle „Bahnhof ZOB“ erst wieder die Haltestellen „Trachtenheim“ (Linie 5) und „Allgäuer Straße / Netto“ (Linie 965).

Folgende Haltestellen je Linien dienen als Ersatz:

„Bahnhof ZOB“: Alle Buslinien

„Luginsland“: Linien 1, 2, 3, 4, 6, 959/963, 964, 966 und 7569

„Bismarckschule Nord“: Linien 1, 2, 3, 959/963, 964, 966 und 7569. Am St. Josef Kirchplatz wird eine Ersatzhaltestelle „Bismarckschule Nord“ auf Höhe der Parkbucht gegenüber der Haltestelle „Bismarckschule“ eingerichtet. Dafür werden die parkscheibenpflichtigen Parkstände am St.-Josefs-Kirchplatz (Nordseite) durch eine Haltverbotszone gesperrt.

Am Fischertag (Samstag, 22.07.):

Die Haltestellen „‚Weinmarkt“ und Schweizerberg werden ab 08:30 Uhr nicht bedient. Die Umleitung des ÖPNV erfolgt über den Altstadtring. Die Linien 5 und 965 bedienen nach der Haltestelle „Bahnhof ZOB“ erst wieder die Haltestellen „Trachtenheim“ (Linie 5) und „Allgäuer Straße / Netto“ (Linie 965).

Folgende Haltestellen je Linien dienen als Ersatz:

„Bahnhof ZOB“: Alle Buslinien

„Luginsland“: Linien 1, 2, 3, 4, 6, 959/963, 964, 966 und 7569

„Bismarckschule Nord“: Linien 1, 2, 3, 959/963, 964, 966 und 7569

„Dr. Berndl Straße“: Linien 1, 3, 959/963, 964

Bildunterschrift:

Die betroffenen Flächen und Straßen am Fischertagsvorabend und am Fischertag.

Grün: Halteverbotszonen

Blau: Streckenverlauf Umzüge

Orange: Veranstaltungsflächen