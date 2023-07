2000 Kinder feiern Memminger Kinderfest

Rund 2000 Kinder feierten bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen das traditionelle Memminger Kinderfest. Nach Gottesdiensten in mehreren Kirchen zogen die Grundschulen zur Feierstunde auf den Marktplatz. „Mir geht das Herz auf“, sagte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auf dem Balkon der Großzunft beim Anblick der vielen, vielen Kinder auf dem Marktplatz. Für ihn war es sein erstes Memminger Kinderfest.

Sein letztes Kinderfest auf der Marktplatzbühne feierte Otfried Richter, Leiter der Sing- und Musikschule, der nach über 20 Jahren Kinderfest im Herbst in den Ruhestand tritt. Dagmar Trieb, Vorsitzende des Kinderfestausschusses, dankte Otfried Richter „für sein Engagement, seinen vollen Körpereinsatz und seinen Humor bei den vielen Singproben in den vergangenen beiden Jahrzehnten“. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher verabschiedete Otfried Richter, der mit viel Herz und großer Leidenschaft das Kinderfest bereichert habe. Für die zukünftigen Kinderfeste hat Otfried Richter ein neues Kinderfestlied „Heut ist der Tag, den alle Kinder lieben“ komponiert und getextet, das zum Abschluss der Feierstunde von 2000 Kinderstimmen zum ersten Mal gesungen wurde.

Kinder der Edith-Stein-Schule präsentierten heuer den Schmiedtanz. Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Schule begeisterten mit dem Tanz „The Wellermann“. Viel Beifall erhielten auch die Schülerinnen und Schüler der Elsebethenschule für den Tanz „Summertime“. Der Tanz „Glücklich“ wurde von den Kindern der Grundschule Amendingen mit viel Fröhlichkeit präsentiert. Und die Grundschule Steinheim drückte mit ihrem Tanz „Give peace a chance“ eine grundlegend wichtige Botschaft aus, die die Kinder mit viel Power eindrucksvoll auf die Bühne brachten.

Nach einer Brotzeit in den Schulen zogen die Kinder in bunten Kostümen vom Hallhof zur Spielewiese am Stadion, wo der Kinderfesttag mit Spielen und Toben ausklang.