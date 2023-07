Nach mehr als 20 Jahren | Delegation der Partnerstadt Glendale/Arizona besucht Memmingen

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass Memmingen Besuch aus der Partnerstadt Glendale/Arizona erhielt. Eine offizielle Delegation mit der Präsidentin des Städtepartnerschaftsvereins in Glendale, Nancy Lenox, und Bart Turner, Mitglied des Councils der Stadt Glendale, reiste zu den Heimatfesten in die Maustadt.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher begrüßte die Gäste im Rathaus, und gemeinsam wurde eine Urkunde zur Bekräftigung der Städtepartnerschaft unterzeichnet. „Ich freue mich ganz besonders über die Erneuerung unserer Städtepartnerschaft. Herzlich willkommen in Memmingen!“, bekräftigte OB Rothenbacher.

Bart Turner stellte den Gästen der Feierstunde die Partnerstadt Glendale vor, die im Jahr 1892 gegründet wurde. Der Urgroßvater des Politikers zählte zu den Gründungsvätern der Kommune. Die Stadt in Arizona hat heute rund 250.000 Einwohner und verfügt über attraktive Sport- und Veranstaltungsstätten. Bart Turner und Nancy Lenox empfahlen einen Besuch im schönen Glendale.

Dr. Dieter Geiger, Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Gesellschaft in Memmingen, betonte seine Freude über den Besuch der Delegation aus Glendale und die Belebung der langjährigen Städtepartnerschaft, die seit 1976 besteht. Eine enge Verbindung bestand damals durch die Ausbildung der Starfighter-Piloten des Nato-Standortes Memmingen in Luke Air Base, einem der größten Luftwaffenstützpunkte der USA. In der Folge entwickelten sich viele Kontakte zwischen Glendale und Memmingen und es fanden Schüleraustausche statt. Ein „Memmingen-Park“ in Glendale und eine „Glendale Straße“ in Memmingen sind Ausdruck der Städtepartnerschaft.