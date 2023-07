Die Augsburger Karolinenstraße wird umgestaltet – Baumaßnahmen beginnen in den Sommerferien

Die langersehnte Umgestaltung der Augsburger Karolinenstraße startet mit Beginn der Sommerferien am 31. Juli. Die Planung für den Umbau knüpft an die Gestaltung der Maximilianstraße und des Hohen Wegs an.

Dazu werden die Gehwege verbreitert, die künftig auch für Außengastronomie zur Verfügung stehen, und die Bordsteine abgesenkt. Auch die Fahrbahnbreite wird verringert und in geschnittenem Granitpflaster ausgeführt. Zusammen mit der Neugestaltung der Fahrbahn werden auch die Straßenbahngleise samt Unterbau erneuert.

Künftig wird es zwei abgegrenzte Ladezonen auf der West- und der Ostseite geben. Es werden 30 neue Fahrradbügel eingebaut, die Fahrradverleihstation der Stadtwerke bleibt erhalten. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sind Sitzbänke, neue Abfallkörbe und mobiles Grün vorgesehen.

Auswirkungen der Baumaßnahme in den Sommerferien

Die Karolinenstraße wird in den Sommerferien für den Verkehr vollgesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können passieren und alle Geschäfte sind fußläufig durchgehend erreichbar.

Das Parkhaus Hinter der Metzg ist über die Barfüßerstraße / Hinter der Metzg erreichbar. Für den Lieferverkehr werden drei Ladezonen ersatzweise eingerichtet. Außerdem werden in der Karlstraße (Hausnummern 8 bis 10) ersatzweise Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder errichtet. Die Busparkplätze werden in den Kesselmarkt verlegt.

Notwendige Sperrungen und Umleitungsstrecken

Das Quartier zwischen Karolinenstraße und Mittlerer Graben und weiter Richtung Hunoldsgraben ist über den Mittleren Graben und die Barfüßerstraße erreichbar. Die Baumaßnahme am Mittleren Graben schreitet voran, so dass der Mittlere Graben von Norden kommend bis zur Kreuzung Jakoberstraße als Einbahnstraße wieder zu befahren sein wird. Zudem wird während der Sommerferien die Einbahnstraßenregelung in der Barfüßerstraße für die Erreichbarkeit des Gebietes vorübergehen aufgehoben.

Die Grundstückszufahrten im direkten Baufeld sind nur eingeschränkt erreichbar. Anwohnende werden gebeten sich in dringenden Fällen mit der Baufirma vor Ort abzusprechen. Die Zu- und Abfahrt für Polizei und Rettungsdienst ist während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Durch die notwendigen Sperrungen und die eingerichteten Umleitungsstrecken entfallen auch Parkplätze. Hier werden frühzeitig Halteverbotsschilder aufgestellt.

Umleitung Tramlinie 1 und 2

Die Linie 1 Richtung Lechhausen verkehrt bis Mitte November als Schienenersatzverkehr. Die Linie 2 Richtung Augsburg West P+R fährt in den Sommerferien zwischen Königsplatz und Wertachbruckertor wie die Linie 4.

Nach den Sommerferien

Ab Mitte September wird die Karolinenstraße zur Einbahnstraße Richtung Rathausplatz. Ab Ende November 2023 pausiert die Baumaßnahme bis zum Frühjahr 2024. In dieser Zeit ist die Karolinenstraße dann wieder in beide Richtungen befahrbar. Sobald es die Witterungsverhältnisse im Frühjahr 2024 erlauben, werden die Arbeiten wiederaufgenommen. Die finale Fertigstellung der Umgestaltung ist für den Herbst 2024 vorgesehen.