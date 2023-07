Der Augsburger Moritzplatz wird zur „Spiel und Spaß-Arena“

Seit wenigen Tagen stehen auf dem Augsburger Moritzplatz bereits ein Tischkicker und eine Tischtennisplatte – ab sofort können Augsburgerinnen und Augsburger dort auch Boule spielen.

Die 12 x 3 Meter-Bahn für die beliebte Kugelsportart wurde in dieser Woche aufgebaut und kann jetzt den ganzen Sommer und Herbst über bespielt werden. Boule-Kugeln müssen von zuhause mitgebracht werden.

Jürgen K. Enninger: „Bewegungsangebot in der Innenstadt für alle“

„Ich lade alle Augsburgerinnen und Augsburger ob Groß oder Klein ein, die sportlichen Angebote auf dem Moritzplatz zu nutzen. Sei es eine unterhaltsame Tischtennispartie in der Mittagspause, ein packendes Tischkickermatch oder ein gemeinsames Boulespiel mit Freunden und der Familie zum Feierabend. So schaffen wir ein Bewegungsangebot in der Innenstadt für die gesamte Stadtbevölkerung“, so Sportreferent Jürgen K. Enninger.

Im Rahmen des Pilotprojekts der verkehrsberuhigten nördlichen Maximilianstraße soll öffentlicher Raum neu erfahren werden. Dazu gehört auch die Bespielung des Moritzplatzes mit sommerlichen Freizeitsportmöglichkeiten.