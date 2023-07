Ein Erlebnis voller Magie und Unterhaltung – Das Internationale Straßenkünstlerfestival La Strada erweckt Augsburg am kommenden Wochenende zum Leben

La Strada – das Internationale Straßenkünstlerfestival entführt Klein und Groß vom 28. bis 30. Juli in die faszinierende Welt der Straßenkunst. An drei aufregenden Tagen verzaubern 20 talentierte Künstlerinnen und Künstler ihre kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren einzigartigen Darbietungen. Umrahmt wird das fantastische Programm von Auftritten des Hep Cat Clubs, des Sportakrobatikvereins Augsburg-Hochzoll 1957 e.V. sowie dem Abschlusskonzert von Loamsiada.

Das Internationale Straßenkünstlerfestival La Strada erweckt vom 28. bis 30. Juli die Augsburger Innenstadt zum Leben und präsentiert ein facettenreiches Programm der

Straßenkunst für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. La Strada ist ein Festival für die

ganze Familie – ein einzigartiges Erlebnis voller Magie und Unterhaltung.

Für das dreitägige Festival verwandeln 20 Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler aus aller

Welt die Innenstadt in eine lebendige Bühne. Die kleinen und großen Zuschauerinnen und

Zuschauer können sich auf hochkarätige Performances und eine bunte Mischung aus

Darbietungen verschiedener Disziplinen der Straßenkunst freuen. Auf insgesamt sieben

Plätzen bieten Clowns, Jongleurinnen und Jongleure sowie Akrobatinnen und Akrobaten mit

viel Witz und Charme artistische Höchstleistungen, Comedy und das große ABC der

Straßenkunst dar. Um die Straßenkünstlerinnen und -künstler live zu erleben, können

Besucherinnen und Besucher zu den festen Programmzeiten auf den sieben verschiedenen

Plätzen in der Innenstadt vorbeischauen. Das Bühnenprogramm startet am Freitag und

Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag ab 15 Uhr. La Strada ist kostenlos, um die Teilnahme

für alle zugänglich zu machen. Die Artistinnen und Artisten und treten tagsüber auch in den

Straßen und Gassen der Stadt auf und spielen „auf Hut“.

Das Internationale Straßenkünstlerfestival La Strada präsentiert eine beeindruckende

Auswahl an internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die von Auftritten lokaler Acts

umrahmt wird. Der Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll 1957 e.V. tritt am Freitag um 17

Uhr auf dem Rathausplatz sowie um 19 Uhr auf dem Elias-Holl-Platz auf. Wer Lust hat, das

Tanzbein zu schwingen, kann mit dem Augsburger Hep Cat Club am Freitag um 19 Uhr auf

dem Martin-Luther-Platz sowie um 20 Uhr am Manzù-Brunnen in die Welt des Swings

eintauchen. Zum großen Finale am Sonntag spielt die Augsburger Band Loamsiada um 20

Uhr auf der Bühne am Rathausplatz und begeistert mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz

und mit ihrer einzigartigen Mischung aus Mundart-Pop und Urban Brass.

La Strada für ein Miteinander über alle Grenzen hinaus

Das Internationale Straßenkünstlerfestival La Strada ist ein Fest für alle, bei dem es keine

Zugangsbeschränkungen gibt. Es zeigt, wie eine Verständigung ohne Sprache möglich ist und

wirbt für ein friedvolles und tolerantes Miteinander. Seinen ganz besonderen Zauber entfaltet.

La Strada dadurch, dass es Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Künstlerinnen und Künstler

über alle Kultur- und Sprachbarrieren hinweg gemeinsam die Einzigartigkeit der Augsburger

Innenstadt erleben lässt.

Auftrittsorte: Rathausplatz, Martin-Luther-Platz, Manzù-Brunnen, Elias-Holl-Platz,

Moritzplatz, Holbeinplatz, Fuggerplatz

Programm: Das ganze Programm ist auf augsburger-stadtsommer.de/lastrada einsehbar

Künstlerinnen und Künstler: Beschreibungen der La Strada-Straßenkünstlerinnen und –

künstler finden sich auf augsburger-stadtsommer.de/lastrada/kuenstler

Eintritt: La Strada ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos. Die Künstlerinnen und

Künstler spielen um den Applaus der Zuschauenden und ihr Verdienst besteht neben ihrer

Gage vor allem aus dem sog. „Hutgeld“. So entlohnt das Publikum die Künstlerin oder den

Künstler direkt und in der Höhe, wie ihm die Vorführung gefallen hat.

Schlechtwetter: Bei dauerhaftem Regen und ausgesprochener Schlechtwetterlage entfallen

einzelne Programmpunkte, der Veranstalter Augsburg Marketing informiert dazu über die

Webseite augsburg-city.de sowie seine Social Media Kanäle.

La Strada ist Teil des Augsburger Stadtsommers