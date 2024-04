„Digitales Amt“ | Gemeinde Kutzenhausen wird von Minister Mehring ausgezeichnet

Die Gemeinde Kutzenhausen ist „Digitales Amt“. Die Kommune erhielt jetzt die Auszeichnung von Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring. Als „Digitales Amt“ dürfen sich bayerische Kommunen bezeichnen, die bereits mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben.

Diese Kommunen erhalten ein Online-Signet des Staatsministeriums und werden auf der Webseite des Staatsministeriums für Digitales veröffentlicht, um zu zeigen, welche Kommunen bei der Digitalisierung bereits gut vorangekommen sind. Außerdem wird durch ein Schild am Rathauseingang, das Mehring mit nach Kutzenhausen brachte, bekanntgemacht, dass die Kommune bei der digitalen Transformation besonders vorbildlich vorangeht. Bei der Auszeichnung in Kutzenhausen lobte Mehring zudem besonders die interkommunale IT-Kooperation zwischen der Stadt Königsbrunn und den umliegenden Gemeinden.

Digitalminister Dr. Fabian Mehring erklärt: „Durch kluge Digitalisierung die Schnittstelle zwischen Bürgern und Staat zu verbessern, gehört zu meinen Herzensanliegen als Digitalminister. Das Bayerische Digitalministerium steht den Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken dabei mit einer ganzen Reihe von unterstützenden Maßnahmen zur Seite. Auf diese Weise bauen wir überflüssige Bürokratie ab, bieten dem Fachkräftemangel die Stirn und tragen dazu bei, verloren gegangenes Vertrauen der Menschen in den Staat zurückzugewinnen. Die Gemeinde Kutzenhausen geht dabei mit besonders intensivem Einsatz voran. Gemeinsam bringen wir die Chancen der Digitalisierung zu den Menschen. Besonders vorbildhaft ist dabei die IT-Kooperation der Stadt Königsbrunn mit den umliegenden Kommunen, die eindrucksvoll zeigt, dass nicht jede Gemeinde das Rad neu erfinden muss. Stattdessen gilt auch bei der Digitalisierung: Zusammenarbeit ist Trumpf!“

Kutzenhausens Bürgermeister Andreas Weißenbrunner betont: „Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnung zum „Digitalen Amt“. Es ist eine schöne Anerkennung für unsere kontinuierlichen Bemühungen, den Bürgerinnen und Bürgern einen effizienten und modernen Service zu bieten. Es können bereits jetzt schon rund 60 Anwendungen digital genutzt werden und wir werden weiterhin unser Angebot ausbauen.“

Besondere Synergien ergeben sich in der Zusammenarbeit zwischen mehreren Kommunen, wie dies in der Region bereits in Königsbrunn genutzt wird. Die Stadt stellt kleineren Kommunen, u.a. Kutzenhausen, ihr IT-Know-how und zentralen Support zur Verfügung, vor allem den Schulen.

Manfred Birling, Leiter IT der Stadt Königsbrunn: „Wir müssen die Digitalisierung zur Prozess-Optimierung und Entbürokratisierung nutzen, denn nur so werden wir die vielen Verwaltungsleistungen mit immer weniger Fachkräften stemmen können. Die Lösung insbesondere im ländlichen Raum ist die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT und Digitalisierung.“

Um das Prädikat „Digitales Amt“ zu erhalten, müssen interessierte Kommunen mindestens 50 rein kommunale oder zentrale Online-Verfahren im BayernPortal verlinkt haben. Nach einer Prüfung durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales erhalten die Kommunen ein Schild mit der Aufschrift „Digitales Amt“, ein Online-Signet für Ihre Website und sie werden auf der Website des Ministeriums veröffentlicht.