Donau-Rieser Landrat Rößle wird 60 – Innenminister würdigt Verdienste des gefragten Kommunalpolitikers

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann würdigte bei einer Feierstunde zum 60. Geburtstag des Donau-Rieser Landrats Stefan Rößle dessen Verdienste um den Landkreis, die Kommunalpolitik und den Dienst an seinen Mitbürgern.

Landrat Rößle ist bekannt für seine erfolgreiche und bürgernahe Kommunalpolitik. Seine Expertise und Erfahrung sind über die Grenzen Schwabens und des Freistaats hinaus gefragt. Herrmann: „Mit unglaublich großem Engagement und großer Hingabe machst Du Dich für die Um­setzung Deiner kommunal­politischen Ziele stark.“

Herrmann bezeichnete Rößle als „vielseitig begabten und dynamischen Geist“, der sich zahlreichen weiteren Aufgaben über die des Landrats hinaus widme, um für die Menschen zu gestalten und für sie da zu sein. Rößle sei seit mehr als 20 Jahren nicht nur ein großartiger Landrat, sondern eine visionäre Führungspersönlichkeit, die den Landkreis zu neuen Höhen geführt habe. Herrmann: „Dein Einsatz für die Belange der Bürger ist herausragend.“

Herrmann nannte mehrere zentrale Anliegen, für die sich Rößle einsetze: von Investitionen in die Bildung über große Erfolge in der Pflege und Gesundheit bis hin zur Gründung gemeinsamer Kommunalunternehmen und den öffentlichen Personennahverkehr. Stefan Rößle habe wichtige Bausteine für die Zukunft des Landkreises gelegt, wie etwa den Bau eines neuen Technologietransferzentrums Jahr 2018 in Donauwörth oder dank seines persönlichen Einsatzes das Projekt „Nationaler Geopark Ries“ mit der Auszeichnung zum „UNESCO Global Geopark Ries“, dem ersten in Bayern. Eines der großen Verdienste Rößles sei auch, dass der Landkreis Donau-Ries seit 2017 schuldenfrei ist. „In Deinem Landkreis kannst Du mit Stolz sagen: Der Nachwuchs erbt hier Chancen, keine Schulden!“