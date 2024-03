Anzeige | Der Ergonomische Kinderstuhl SC01 von FlexiSpot ist ein innovatives Möbelstück, das speziell für den Komfort und die Gesundheit von Kindern entwickelt wurde. Dieser Stuhl ist Teil einer Produktlinie, die sich auf ergonomische Lösungen für Büro- und Heimarbeitsplätze konzentriert, und bietet nun auch eine kindgerechte Variante.

Design und Konstruktion

Der SC01 ist sorgfältig gestaltet, um die spezifischen Bedürfnisse junger Nutzer zu erfüllen. Er verfügt über eine höhenverstellbare Sitzfläche sowie eine Rückenlehne, die sich dem natürlichen Schwung des Rückens anpasst. Dieses Design fördert eine gesunde Körperhaltung und beugt Rückenschmerzen vor, die oft durch eine schlechte Sitzposition verursacht werden.

Der Stuhl besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind mit atmungsaktivem Material gepolstert, was für Komfort auch bei längeren Sitzperioden sorgt. Darüber hinaus ist der SC01 leicht zu reinigen, was ihn besonders für den Einsatz in Kinderzimmern oder Klassenzimmern geeignet macht.

Ergonomische Merkmale

Ein herausragendes Merkmal des SC01 ist seine Anpassungsfähigkeit an die sich entwickelnden Bedürfnisse von Kindern. Die Höhenverstellung ermöglicht es, den Stuhl an das Wachstum des Kindes anzupassen, während die geneigte Rückenlehne eine gesunde Sitzposition fördert.

Durch diese ergonomischen Merkmale wird nicht nur der Komfort verbessert, sondern auch die Wirbelsäule und Muskulatur der Kinder entlastet.

Funktionalität und Sicherheit

FlexiSpot hat auch die Funktionalität und Sicherheit des SC01 berücksichtigt. Der Stuhl verfügt über eine kippsichere Basis, die Stabilität bietet und gleichzeitig verhindert, dass der Stuhl umkippt, wenn das Kind sich bewegt. Darüber hinaus sind alle Kanten abgerundet, um Verletzungen zu vermeiden, und der Stuhl entspricht den geltenden Sicherheitsstandards für Kindermöbel.

Technische Daten

Modell SC01 Höhe 775mm-875mm Sitztiefe 385mm Sitzbreite 420mm Höhe von Boden bis zum Sitz 405-505mm Breite der Rückenlehne 395mm Höhe von Armlehne bis zum Sitz 148mm Traglast 75kg Anzahl der Lenkrollen 5 Materialien Polyesterfaser, High-Density Schaumstoff, Kohlenstoffstahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Gewicht 11kg Packmaße 53 × 28 × 53cm 13kg Garantie 2 Jahre

Fazit

Insgesamt ist der Ergonomische Kinderstuhl SC01 von FlexiSpot eine ausgezeichnete Wahl für Eltern, die nach einer gesunden und komfortablen Sitzlösung für ihre Kinder suchen.

Mit seinem durchdachten Design, seiner Anpassungsfähigkeit und seiner robusten Konstruktion bietet der SC01 die ideale Unterstützung für die kindliche Entwicklung und fördert eine gute Körperhaltung von Anfang an. Für aktuell 99,99 Euro ist der Preis im Onlineshop von Flexispot dazu durchaus fair.