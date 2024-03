„Ein starkes Team“ | Satory Restaurant Augsburg hält seinen MICHELIN Stern

Am Dienstag, den 26. März, fand die alljährliche MICHELIN Guide Ceremony 2024 in der Handelskammer Hamburg statt. Wie jedes Jahr fieberten deutsche Köche und Gastronomen bei der Vergabe der begehrten MICHELIN-Sterne mit.

Das gesamte Team des Sartory Restaurants um Executive Chef Simon Lang verfolgte das Event per Livestream. Auch nach 5 Jahren in Folge ist die Anspannung immer noch da und lässt alle erwartungsvoll auf die diesjährige Bewertung warten. An diesem Abend werden die Sterne des Guide MICHELIN Deutschland 2024 verliehen.

Die harte Arbeit des gesamten Teams hat sich wieder einmal gelohnt. Zum 6. Mal in Folge wird das Sartory Restaurant mit der Auszeichnung eines Sterns im renommierten Guide MICHELIN geehrt.

Executive Chef Simon Lang zu diesem Erfolg. „Das ist keine Einzelleistung, sondern erfordert ein starkes Team. Jeder bringt seine Kreativität und sein Können ein, um ein perfektes Menü zu kreieren. Diese Auszeichnung bestätigt uns jedes Jahr aufs Neue, dass sich unser Einsatz lohnt“.

Das 5-Sterne Superior Hotel Maximilian‘s gehört zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte von mehr als 300 Jahren zurück. Seit Januar 2020 ist das Hotel Maximilian’s eigenständiges Privathotel und hat sich dem renommierten, amerikanischen Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen. Mit 132 Zimmern und über 1.200 m² Veranstaltungsfläche präsentiert sich das Hotel als erstes Haus am Platz direkt an der prachtvollen Maximilianstraße. Gastronomisch erwarten die Gäste das Sartory Restaurant, ausgezeichnet mit einem MICHELIN-Stern, das Restaurant maximilian°s mit Show-Küche und Sonnenterrasse sowie die Bar 3M. Zudem verfügt das Hotel über einen 360 m² großen Wellnessbereich.