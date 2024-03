Das zweistufige BMW Security Vehicle Training wurde für Teilnehmer entwickelt, die als professionelle Fahrer für die Sicherheit ihrer Passagiere verantwortlich sind. Ihnen vermitteln die BMW Instruktoren Grundlagen der Fahrphysik und der Fahrtechnik sowie taktisches Wissen, das hilft, auch in Extremsituationen sicher und souverän zu agieren.









In realitätsnahen Übungsszenarien lernen sie unter Anleitung der Instruktoren, auch unter herausfordernden Bedingungen – wie beispielsweise in Fluchtsituationen – ihr Fahrkönnen auszutesten und zu erweitern. Mit maximal acht Teilnehmern pro Gruppe und zwei Insassen pro Fahrzeug ist eine intensive und individuelle Lernerfahrung gewährleistet. Das zweitägige Basistraining konzentriert sich auf grundlegende Fahrtechniken mit Sonderschutzfahrzeugen. Aufgrund ihrer Panzerung und des damit einhergehenden Mehrgewichts weisen Sonderschutzfahrzeuge ein spezifisches Fahrverhalten auf, das im Umgang mit ihnen zu berücksichtigen ist. Die Trainingseinheiten am ersten Tag umfassen verschiedene fahraktive Elemente, darunter Notbremsungen und Ausweichmanöver, sowie Übungen bei Dunkelheit. So stehen Brems- und Ausweichfahrten auf einem Slalom-Parcours abwechselnd mit Fernlicht, Abblendlicht und Standlicht auf dem nächtlichen Trainingsplan. Um das Orientierungs- und Reaktionsvermögen bei Bedrohungsszenarien auf unbekannter Strecke zu simulieren, werden die Teilnehmer auf einer unübersichtlichen Waldstraße außerdem mit Explosionen konfrontiert. Am zweiten Tag steht neben High-Speed-Handling und Ausweichmanövern in der Kurve ein reales Bedrohungsszenario mit einem simulierten Fahrzeugangriff auf dem Lehrplan. Mit dem sogenannten J-Turn erlernen die Teilnehmer ein effektives Fluchtwendemanöver, bei dem sie das Fahrzeug ohne Geschwindigkeitsverlust aus der Rückwärtsfahrt in die Vorwärtsbewegung rotieren, um einer Gefahrensituation in entgegengesetzter Richtung zu entkommen. Vorausschauendes Fahren und die Fähigkeit, auch unter Anspannung die perfekte Übersicht zu behalten, sind ebenfalls zentrale Bestandteile des Basismoduls.