Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem älteren Porsche und einem Mercedes-Kastenwagen in der Tierparkstraße in München gekommen. Ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Als die alarmierten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten beide Fahrer ihre Pkw verlassen. Der Lenker des Kastenwagens befand sich bereits zur medizinischen Behandlung in einem Rettungswagen. Nach ersten Erkenntnissen war er aufgrund eines internistischen Notfalls mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Porsche kollidiert. Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und sicherten die Unfallstelle ab. Dazu sperrten sie zusammen mit der Polizei die komplette Tierparkstraße für den fließenden Verkehr.

Der Fahrer des Vito wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Unfallursache ermittelt das Unfallkommando der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr