„Ein Tag zum Vergessen.“ – Die Stimmen zur 0:6 Heimklatsche des FCA gegen Leipzig

Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und Pokalspielen kassierte der FC Augsburg eine derbe Ohrfeige. Gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig setzte es in einer absurden Partie eine derbe 0:6-Niederlage. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Fabian Rieder: „So eine herbe Niederlage tut natürlich weh. Wir wollten unseren Fans – die uns 90 Minuten unterstützt haben – im eigenen Stadion etwas anderes bieten. Die Leipziger waren extrem effizient, haben nahezu aus jeder Chance ein Tor gemacht. Es war nicht alles schlecht, wir sind nach wie vor überzeugt von unserem Weg – aber wir müssen uns alle steigern, um wieder in die richtige Spur zu kommen. Am Dienstag haben wir die nächste Chance dazu.“

Robin Fellhauer: „Das war ein Tag zum Vergessen. Leipzig hat uns brutal bestraft, jeden kleinen Fehler ausgenutzt und hochverdient gewonnen. Die Stimmung in der Kabine ist jetzt natürlich schlecht, wir kassieren insgesamt zu viele Gegentore. Nach dem Spiel hatten wir einen längeren Austausch mit den Fans und können ihre Enttäuschung verstehen, auch wir sind enttäuscht. Wir werden das Spiel analysieren und dann nach vorne schauen. In drei Tagen wollen wir ein anderes Gesicht zeigen.“

Sandro Wagner (Trainer FC Augsburg): „Wir haben uns viel vorgenommen und sind eigentlich gut ins Spiel gestartet. Unsere Abschlüsse waren allerdings nicht zwingend oder klar genug – das müssen wir uns vorwerfen. Gegen den Ball haben wir uns in der Restverteidigung und beim gegenseitigen Absichern nicht gut verhalten. Gegen eine individuell so gute Mannschaft wie Leipzig wird das eiskalt bestraft. Heute haben wir eine Watschen bekommen, was in unserer Entwicklung dazugehört. Wichtig ist, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“

Ole Werner (Trainer RasenBallsport Leipzig): „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Spiel war bis zum 0:3 ausgeglichen. Wir wussten, dass Augsburg hoch anläuft und aggressiv ist. Es ging darum, in die Tiefe zu bekommen, wir konnten die Räume sehr effektiv nutzen und haben zur Halbzeit hoch geführt – damit war das Spiel fast schon entschieden. In der zweiten Halbzeit haben wir ruhig weitergespielt, nicht mehr viel zugelassen und sind seriös geblieben. Das gibt uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“